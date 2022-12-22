إقالة مدرب بولندا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني - بولندا والأرجنتين - كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم يوم الخميس إقالة تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب المنتخب.

وودع منتخب بولندا كأس العالم 2022 من دور الـ16 على يد نظيره الفرنسي.

وأفاد الاتحاد البولندي في بيان: "سيتوقف تشيسلاف ميشنيفيتش عن استكمال رحلته مع المنتخب البولندي".

أخبار متعلقة:
تين هاج يسهب في الإشادة بلاعبيه بعد إسقاط بيرنلي لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر يفكر في بيع لاوتارو خلال الصيف المقبل رقم قياسي نادر ينتظر صلاح أمام مانشستر سيتي مساعد كلوب: لاعبو ليفربول جائعون.. توقف كأس العالم كان فرصة لالتقاط الأنفاس جوارديولا: البحث عن لقب دوري الأبطال ليس السبب الوحيد لتمديد عقدي

وأضاف البيان "مهام ميشنيفيتش ستنهي بشكل رسمي يوم 31 ديسمبر الجاري".

ميشنيفيتش هو مدرب منتخب بولندا منذ نهاية الدور الأول من تصفيات كأس العالم وتولى خلفا لباولو سوزا.

تاريخ ميشنيفيتش التدريبي لم يخرج عن بولندا إذ قصى مسيرته فقط مع بعض الأندية المحلية وأشهرها ليخ بوزنان وليجيا وارسو.

خلال مسيرته نجح ميشتيفيتش من التتويج بكأس بولندا مرة واحدة وكأس السوبر مرتين بالإضافة إلى لقبي دوري كان آخرهما مع ليجيا وارسو في موسم 2020/2021 وهو ما رشحه لتدريب منتخب بلاده.

منتخب بولندا تأهل لدور الـ16 بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة عقب الفوز على السعودية والتعادل مع المكسيك والخسارة من الأرجنتين.

وخسر رفاق روبرت ليفاندوفسكي من فرنسا التي واجهت إنجلترا في ربع النهائي وانتصرت عليها.

واستكمل الديوك المشوار بالفوز على المغرب في نصف النهائي.

لكن ركلات الترجيح أهدت اللقب للأرجنتين على حساب فرنسا في النهائي.

بولندا تشيسلاف ميشنيفيتش كأس العالم 2022
نرشح لكم
تصنيف فيفا - البرازيل في الصدارة والمغرب الـ 11.. ومنتخب مصر يحافظ على ترتيبه مدافع فرنسا السابق: مارتينيز أكثر رجل كريه.. وبونو استحق جائزة أفضل حارس المستشفى المعالج لـ بيليه يعلن إصابته بفشل في الكلى والقلب أس تكشف تفاصيل الحوار الذي تسبب في استبعاد بنزيمة من كأس العالم جوارديولا: حتى لو لم يفز بكأس العالم.. ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ فيرون: ميسي في نفس مكانة مارادونا ديبالا يكشف نصيحة إيميليانو قبل تسديد ركلة الترجيح جناح فرنسا يتحدث بعد تعرضه لإهانات عنصرية عقب نهائي كأس العالم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة الفلسطيني ينعى استشهاد مهاجم المنتخب الأولمبي 3 دقيقة | الوطن العربي
إقالة مدرب بولندا 13 دقيقة | قطر 2022
تين هاج يسهب في الإشادة بلاعبيه بعد إسقاط بيرنلي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر يفكر في بيع لاوتارو خلال الصيف المقبل 36 دقيقة | ميركاتو
تقرير: مارتينيلي مستمر مع أرسنال حتى 2027 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: الأهلي يفاوض هداف الدوري التونسي ساعة | ميركاتو
كينو ينضم لـ فلومينينسي ساعة | أمريكا
جوارديولا: البحث عن لقب دوري الأبطال ليس السبب الوحيد لتمديد عقدي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة