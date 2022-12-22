لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر يفكر في بيع لاوتارو خلال الصيف المقبل

يفكر نادي إنتر الإيطالي في بيع لاوتارو مارتينيز في الصيف المقبل.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر إنتر

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن إنتر ربما يفكر في الأمر حال وجود عرض ضخم مقنع.

وشارك لاوتارو في كأس العالم 2022 مساهما في تتويج الأرجنتين باللقب رغم عدم تسجيل أي هدف.

وأوضح التقرير أن إنتر قد يتخلى عن نجمه في حال وصول عرض يقترب من 100 مليون يورو، وهو أقل مما قُدم من قبل للاعب خلال السنوات الماضية.

ويرغب النادي في بيع أحد نجومه الصيف المقبل لمساعدة النادي على حل المشاكل المالية.

وتألق لاوتارو بقميص إنتر في الموسم الحالي بتسجيل 8 أهداف وصناعة 6 في 21 مباراة بجميع المسابقات.

وخاض لاوتارو البالغ 25 عاما، 202 مباراة في جميع المسابقات منذ انتقاله قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني فسجل 82 هدفا وصنع 30.

وينتهي تعاقد لاوتارو مع إنتر في 2026 بعدما جدد العام الماضي وألغى بند الشرط الجزائي المقدر بـ 110 ملايين يورو آنذاك.

ويستهل إنتر مشواره في عام 2023 بلقاء نابولي في الجولة 16 من الدوري الإيطالي.