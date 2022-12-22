تقرير: مارتينيلي مستمر مع أرسنال حتى 2027

أتم أرسنال اتفاقه مع جابريل مارتينيلي بشأن تجديد تعاقده حتى عام 2027.

وينتهي عقد المهاجم البرازيلي الحالي مع أرسنال في صيف 2024.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن أرسنال توصل إلى اتفاق مع مارتينيلي بشأن تمديد تعاقده حتى عام 2027.

وأوضح التقرير أن مارتينيلي سيحصل على راتب يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بعدما رحب بتمديد تعاقده.

وكشف التقرير عن أن الاتفاق تم بشكل نهائي وسيتم التوقيع والإعلان الرسمي خلال الأسبوع المقبل.

ورحب جابرييل مارتينيلي في وقت سابق بالبقاء ضمن صفوف أرسنال.

وقال في مؤتمر صحفي: " أنا سعيد جدا في أرسنال وقلت ذلك عدة مرات. أحب أن أكون هنا، أحب المدينة والنادي وكل شيء عن أرسنال. أنا أريد البقاء. أحتاج فقط إلى قلم".

وكشف "عندما علمت أن أرسنال يريد أن يتعاقد معي، كان واحدا من أسعد أيام حياتي".

وواصل "أنا حقا لا أهتم بالحديث عن عروض للرحيل. أنا أريد البقاء. أريد أن أسجل في المباراة المقبلة وأن أساعد فريقي على الفوز".

وكان أرسنال قد تعاقد مع مارتينيلي إيتوانو البرازيلي في صيف عام 2019 بعد أن رصده مراقب المواهب السابق الشهير في أرسنال فرانسيس كاجيجاو.

وشارك صاحب الـ21 عاما مع أرسنال خلال 104 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 15 آخرين.