كينو ينضم لـ فلومينينسي

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 13:03

كتب : FilGoal

كينو - فلومينينسي

أعلن نادي فلومينينسي ضم البرازيلي كينو قادما من أتليتكو مينيرو بعقد يمتد ديسمبر 2024 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

كينو

النادي : أتليتيكو مينيرو

فلوميننسي
أتليتيكو مينيرو

وسيرتدي البرازيلي البالغ 33 عاما القميص رقم 25 مع التريكولور.

وقال كينو في تصريحات لموقع النادي: "أنا سعيد جدا بهذه الفرصة التي منحتها لي فلومينينسي. عندما تلقيت المكالمة من مجلس الإدارة، لم أفكر مرتين".

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وأضاف "أنا سعيد وآمل أن أقابل رفاقي الجدد قريبا. أعرف بالفعل البعض الذين لعبت معهم بالفعل، لكنني أعلم أنني سأجد هنا عائلة جديدة ومختلفة ومنتصرة".

وأتم "آمل في عام 2023 أن أجلب الكثير من البهجة لزملائي والمشجعين بالألوان الثلاثة".

ولعب كينو في البرازيل لأندية سانتا كروز وبالميراس وأتليتكو مينيرو بالإضافة لفرق في الدرجات الأدنى.

وسبق أن توج بلقب الدوري البرازيلي في 2018 مع بالميراس و2021 مع أتليتكو مينيرو كما فاز بكأس البرازيل في نفس العام.

وخاض كينو تجربة احترافية في الدوري المصري بقميص بيراميدز أصبح من خلالها أغلى صفقة في تاريخ المسابقة بـ 8.5 مليون دولار.

وخلال موسم وحيد قضاه في مصر سجل 10 وصنع 11 في 33 مباراة بجميع المسابقات ثم أعير للجزيرة الإماراتي لمدة موسم واحد قبل العودة للبرازيل من بوابة الديوك.

وأصبح كينو خامس تعزيز لصفوف الفريق في سوق الانتقالات استعدادا للموسم الجديد بعد جوجا وليما وفيتور مينديش وفيتور أوديس.

كما سبق أن جدد النادي تعاقد هداف الدوري البرازيلي خيرمان كانو بالإضافة للمخضرم باولو هنريكي جانسو.

كينو الدوري البرازيلي كينو - فلومينينسي
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