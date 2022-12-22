جوارديولا: البحث عن لقب دوري الأبطال ليس السبب الوحيد لتمديد عقدي

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 12:58

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - نهائي دوري أبطال أوروبا

رغم أن فترة بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي مليئة بالألقاب غير أنها لن تكتمل بدون لقب دوري أبطال أوروبا، على حد وصفه.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "دوري أبطال أوروبا ليس البطولة الوحيدة التي لم أحققها، ولكنني اعترف أن هي التي نريد الفوز بها".

وأضاف "لن تكتمل فترتي هنا إذا لم نفز بدوري أبطال أوروبا، ولكن هذا ليس السبب الوحيد لتمديد عقدي، بالطبع لا".

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خلال فترة التوقف بسبب كأس العالم 2022 مدد المدرب الإسباني عقده مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

وقاد بيب سيتي إلى نهائي دوري الأبطال في موسم 2020-21 ونصف النهائي في موسم 2021-22، وتعد هذه البطولة الوحيدة التي لم يحصل عليها خلال مسيرته في مانشستر التي استمرت لمدة ست سنوات ونصف.

وأكمل "سأفعل كل شيء هذه المرة وسأحاول، ولكن سأقول نفس الشيء لقد حاولنا من قبل، إنه اللقب الذي لا نملكه وسنحاول الحصول عليه".

ويلعب سيتي دور الـ16 من المسابقة ضد لايبزيج في فبراير ومارس المقبلين.

يواجه سيتي منافسه ليفربول مساء الخميس في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين وذلك بعد فترة استراحة استمرت لمدة 6 أسابيع بسبب كأس العالم 2022.

وذكرت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن بيب جوارديولا مدرب سيتي سيدخل المباراة بدون 11 من لاعبيه الذين انضموا للتدريبات مؤخرا أو لم ينضموا بعد المشاركة في كأس العالم.

اللاعبون هم: البرازيلي إيدرسون والإسباني إيمريك لابورت والثلاثي البرتغالي روبن دياش وجواو كانسيلو وبرناردو سيلفا والفائز بلقب المونديال جوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين والخماسي الإنجليزي كايل ووكر وجون ستونز وكالفين فيليبس وفيل فودين وجاك جريليش.

وشهدت تدريبات سيتي يوم الثلاثاء عودة الإسباني رودري ومواطنه أيمريك لابورت والنمساوي مانويل أكانجي والهولندي ناثان آكي إلى الفريق.

وخاض 16 لاعبا من مانشستر سيتي بطولة كأس العالم مع منتخبات بلادهم، لكن لم يعد سوى البلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي جوندوجان، بعد أن ودعا المسابقة من مرحلة المجموعات.

وشارك الثنائي في مواجهة سيتي الودية أمام جيرونا التي انتهت بالفوز 2-0 في ظل غياب 14 لاعبا عن مران الفريق السماوي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي ليفربول دوري أبطال أوروبا
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