راشفورد: وان بيساكا يحتاج للثقة فقط.. ولم أخطط لهدفي في بيرنلي

أثنى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد على زميله آرون وان بيساكا عقب الفوز عل بيرنلي.

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على بيرنلي بهدفين دون رد مساء الأربعاء.

واستضاف يونايتد منافسه بيرنلي في ملعب أولد ترافورد في أولى مباريات الفريق بعد التوقف بسبب كأس العالم 2022.

وقال راشفورد عبر قناة ناديه عقب المباراة: "وان بيساكا لاعب مهم. نحن نعلم جميعا صفاته الدفاعية، وبالنسبة لي، يحتاج فقط إلى الثقة ليتم دفعه للمضي قدما لأنه عندما يتقدم إلى الأمام يمكنه خلق فرص تهديفية لنا".

وواصل "لقد أرسل كرة عرضية جيدة ووصل كريستيان (إريكسن) متأخرا إلى منطقة الجزاء وحولها إلى الشباك. يبدو أنها هدف بسيط في النهاية لكن الأمر ليس كذلك. لقد كان هدفا رائعا ولعب دورا كبيرا في تحقيقنا للفوز".

وافتتح كريستيان إريكسن أهداف المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 بعد عرضية متقنة من بيساكا.

وعن الهدف الذي سجله بطريقه رائعة أوضح "كنت أراوغ لمحاولة إغراء المدافعين بالخروج وأردت تمريرها إلى أنتوني (مارسيال) لكنني أعتقد أن انطلاقه كان مبكرا بعض الشيء وسيكون متسللا في حال التمرير له لذلك رفعت رأسي ووجدت فرصة للتوغل والتسديد وحالفني التوفيق".

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي مميز في المرور من مدافعي بيرنلي.

وتوج يونايتد بكأس الرابطة خمس مرات في تاريخه كان آخرهم في سنة 2017.

ويعد ليفربول أكثر المتوجين باللقب بواقع تسع مرات.

ويتبقى مباراة وحيدة في دور الـ16 ستجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي مساء اليوم الخميس وبعدها تقام قرعة ربع النهائي.

وتأهل لربع النهائي كل من ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثامبتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وتشارلتون أثليتك.