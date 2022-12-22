سبورت: برشلونة يخشى رحيل ديباي مجانا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 11:47

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي يحتفل بهدف برشلونة أمام إلتشي

يخشى برشلونة رحيل الهولندي ممفيس ديباي عن صفوفه بشكل مجاني.

ممفيس ديباي

النادي : برشلونة

برشلونة

وينتهي عقد ديباي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة يرغب في بيع ديباي لتخفيض الرواتب إضافة لامتلاكه عدد كبير من اللاعبين في الخط الهجومي.

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وأوضحت الصحيفة أن ديباي يملك عرضا من نيوكاسل لكنه يفضل الانتظار في برشلونة حتى نهاية الموسم والرحيل بشكل مجاني وهذا ما يؤرق النادي الكتالوني.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة قرر عدم عقد أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية واستكمال منافسات الموسم الجاري بالقائمة التي بدأت الموسم مع خروج جيرارد بيكيه الذي أعلن اعتزاله ومحاولة بيع ديباي وتحقيق الاستفادة المادية.

صاحب الـ 28 عاما انضم لصفوف برشلونة في صيف 2021 قادما من ليون الفرنسي.

وشارك ديباي مع برشلونة خلال 41 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع هدفين بجميع المسابقات.

وخاض ديباي 3 مباريات فقط مع برشلونة خلال الموسم الحالي وسجل هدف وحيد.

ديباي برشلونة
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