تصنيف فيفا - البرازيل في الصدارة والمغرب الـ 11.. ومنتخب مصر يحافظ على ترتيبه

حافظ منتخب البرازيل على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم (فيفا) لشهر ديسمبر 2022، بينما ارتقى منتخب المغرب للمركز الحادي عشر.

وأعلن فيفا تصنيفه الأخير لعام 2022 بعد نهاية منافسات كأس العالم والتي عرفت تتويج منتخب الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخه.

وظل منتخب مصر في المركز الـ 39 في تصنيف فيفا والسادس إفريقيا بعد المغرب (11) والسنغال (19) وتونس (30) والكاميرون (33) ونيجيريا (35).

والثالث عربيا بعد المغرب وتونس.

وارتقى منتخبا الأرجنتين وفرنسا مركزا في التصنيف، فأصبح التانجو في المركز الثاني ومنتخب فرنسا في المركز الثالث.

وتراجع منتخب بلجيكا مركزين ليصبح رابعا في التصنيف بعد توديعه المونديال من الدور الأول.

وحافظ منتخب إنجلترا على مركزه الخامس، واحتل منتخبا هولندا وكرواتيا المركزين السادس والسابع على الترتيب.

وتقهقر منتخب إيطاليا مركزين وأصبح ثامنا، وظل منتخب البرتغال في المركز التاسع، وتراجعت إسبانيا 3 مراكز في الترتيب لتصبح في المركز العاشر.

وبات منتخب المغرب أفضل منتخب يحقق قفزة في الترتيب لعام 2022 بعدما حصد 142 نقطة جعلته في المركز الحادي عشر وهو ثاني أفضل مركز لهم في التاريخ بعد المركز العاشر (أبريل 1998).

وحقق منتخب الكاميرون قفزة كبيرة بالارتقاء 10 مراكز وصل بها للمركز 33 في تصنيف فيفا.

وأقيمت 159 مباراة بين تصنيفي شهر أكتوبر وديسمبر من العام الجاري.

وخاضت منتخبات الأرجنتين وكرواتيا والمغرب وقطر برصيد 8 مباريات، كأكثر من خاض مباريات في تلك الفترة.

وأصبح منتخب الدنمارك أكثر منتخب يخسر نقاطا برصيد 58 نقطة خرج على إثرها من العشرة الكبار.

فيما تراجع منتخب كندا 12 مركزا كأكثر منتخب تراجع تصنيفه.