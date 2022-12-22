مواعيد مباريات الخميس 22 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول يواجه مانشستر سيتي

تُستكمل اليوم مباريات الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" بمباراة من العيار الثقيل.

ويلعب مانشستر مانشستر سيتي ضد ليفربول على ملعب الاتحاد في العاشرة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، ويعلق عليها حسن العيدروس.

لمعرفة جميع مواعيد مباريات اليوم اضغط هنا.

كأس ملك السعودية

يخوض الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي مباراة قوية مع فريقهما اتحاد جدة ضد الشباب في ثمن نهائي كأس ملك السعودية.

ويلعب الاتحاد ضد الشباب في تمام الثامنة مساء ويذاع اللقاء عبر قناة SSC SPORT 1

فيما يواجه الفتح نظيره الطائي في تمام الساعة الخامسة مساء ويذاع عبر SSC SPORT1

ويستضيف الباطن منافسه الرائد في تمام الساعة الثانية والنصف ويذاع اللقاء على SSC SPORT 1 وSSC SPORT EXTRA 1

دوري الدرجة الثانية

يحل نادي الجونة ضيفا على ملوي في تمام الساعة الثانية والنصف مساء

ويلعب مصر للمقاصة ضد أسمنت أسيوط في التوقيت ذاته ضمن منافسات مجموعة الصعيد