إلى ربع النهائي.. يونايتد ينتصر على بيرنلي الشجاع

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على بيرنلي بهدفين دون رد مساء الأربعاء.

واستضاف يونايتد منافسه بيرنلي في ملعب أولد ترافورد في أولى مباريات الفريق بعد التوقف بسبب كأس العالم 2022.

افتتح كريستيان إريكسن أهداف المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي مميز في المرور من مدافعي بيرنلي.

وتوج يونايتد بكأس الرابطة خمس مرات في تاريخه كان آخرهم في سنة 2017.

ويعد ليفربول أكثر المتوجين باللقب بواقع تسع مرات.

ويتبقى مباراة وحيدة في دور الـ16 ستجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي مساء اليوم الخميس وبعدها تقام قرعة ربع النهائي.

وتأهل لربع النهائي كل من ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثامبتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وتشارلتون أثليتك.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من يونايتد وأهدر أليخاندرو جارناتشو انفرادا تاما وتصدى له حارس بيرنلي.

وسجل إريكسن الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 27 بعد عرضية جميلة من برونو فيرنانديز هيأها آرون وان بيساكا على الطائر بعرضية جديدة وأنهاها اللاعب الدنماركي بتسديدة في الشباك.

ورد إيمانويل بانسون لاعب بيرنلي على هدف يونايتد بتسديدة قوية ارتطمت في الشباك من الخارج.

وبعدها كاد بانسون يدرك التعادل لكن حارس يونايتد مارتن دوبرافكا تألق وحولها لركلة ركنية.

ومن الركلة الركنية أخطأ دوبرافكا في الخروج من مرماه وكادت الكرة تسكن الشباك لكن كاسيميرو شتتها من على خط المرمى.

وبعدها كاد دوبرافكا يتسبب في التعادل بعدما مرت الكرة من أسفل قدمه لكنه شتت الكرة سريعا.

وكاد أنتوني مارسيال يسجل هدفا جميلا بعد مراوغته للدفاع وأطلق تصويبة بيسراه لكن حارس بيرنلي تصدى له.

ومن مجهود فردي جميل مر راشفورد من لاعبي بيرنلي وأطلق تسديدة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني ليونايتد.

وكاد آشلي بارنز يقلص النتيجة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

حاول بيرنلي تقليص النتيجة لكنه أهدر لاعبوه الفرصة تلو الأخرى لينتهي اللقاء بانتصار يونايتد بهدفين مقابل لا شيء.