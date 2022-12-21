مدافع فرنسا السابق: مارتينيز أكثر رجل كريه.. وبونو استحق جائزة أفضل حارس

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

احتفال إيميليانو مارتينيز بالتتويج - الأرجنتين - فرنسا

شن عادل رامي مدافع منتخب فرنسا السابق هجوما على إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين بعد أفعاله المشينه خلال مباراة نهائي كأس العالم.

واحتفل مارتينيز بطريقة مثيرة للجدل بعد تسلمه جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022.

وكتب عادل رامي عبر "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أكبر ابن عا*** في كرة القدم، وأكثر رجل كريه".

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وشدد مدافع فرنسا السابق على أحقية فوز ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

وكان مارتينيز أوضح السبب وراء احتفاله بتلك الطريقة لإذاعة "لا ريد" الأرجيتينية وقال: "فعلت تلك الحركة لأن الفرنسيين أطلقوا علي صافرات الاستهجان".

وأضاف "لا أستطيع تحمل التكبر".

وتصدى مارتينيز لفرصة هائلة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي أمام راندال كولو مواني، كانت كفيلة بخسارة بلاده.

لاحقًا تصدى مارتينيز لركلة الجزاء الترجيحية التي سددها كينجسلي كومان، كما ارتمى في الاتجاه الصحيح بركلة أوريليان تشواميني التي سُددت خارج المرمى.

ولم يتوقف جدل مارتينيز عند احتفاله بعد كل ركلة أو بعد تسلمه جائزة الأفضل، بل استمر في غرفة خلع الملابس.

وظهر مارتينيز في مقطع فيديو الذي أوقف الاحتفالات فجأة وصرخ بصوتٍ عالٍ: "دقيقة صمت على مبابي الميت".

وتواصلت أفعال مارتينيز المثيرة الجدل أثناء احتفال المنتخب في الأرجنتين، إذ ظهر وفي يديه دمى عليها وجه مبابي باكيا.

جدير بالذكر أن مارتينيز كان حاسمًا أيضًا في ركلات الجزاء الترجيحية بالدور ربع النهائي أمام هولندا، كما تصدى لفرصة خطيرة في آخر دقيقة أمام أستراليا بثمن النهائي.

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