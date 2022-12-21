تقرير: فيفا يعتمد التلفزيون الوطني المغربي لإذاعة مباريات كأس العالم للأندية

كشفت قناة الرياضية المغربية عن حصول التلفزيون المغربي على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية.

وقالت القناة إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتمد التلفزيون الوطني المغربي لإذاعة مباريات كأس العالم للأندية الذي يقام في المغرب يوم 1 فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية ممثلا عن قارة إفريقيا، بينما يشارك الوداد المغربي ممثلا عن المغرب مستضيف البطولة.

وتضم البطولة أيضا ريال مدريد بطل أوروبا وأوكلاند سيتي بطل منطقة أوقانوسيا وفلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية.

فيما لم يحسم بعد المشارك من قارة آسيا، وإن كان الهلال السعودي حامل اللقب هو الأقرب للمشاركة وفقا للتقارير الصحفية السعودية.

بذلك ستكون هذه هي المشاركة الثامنة للأهلي في تاريخه بالبطولة وحصد البرونزية ثلاث مرات أعوام 2006 و2021 و2022.

وحصل على المركز الرابع مرة وحيدة في 2012

فيما حصل على المركز السادس ثلاث مرات أعوام 2005 و2008 و2013.

وتقام البطولة من 1 فبراير 2023 حتى الـ11 من الشهر ذاته.