خبر في الجول - كرة طائرة.. أزمة محمد مصطفى مع الزمالك في طريقها للحل

باتت أزمة محمد مصطفى "لعبة" لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك في طريقها للحل.

وتقدم لعبة في وقت سابق بشكوى ضد الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة.

ومنح الاتحاد المصري للكرة الطائرة مهلة لنادي الزمالك حتى 28 ديسمبر الجاري لحل أزمة اللاعب.

وحسبما علم " " فإن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، عقد جلسة مع محمد مصطفى وتم الاتفاق خلالها على تسوية المستحقات المتأخرة خلال اليومين المقبلين وذلك قبل المهلة المحددة.

ورحب اللاعب بحل الأزمة وديا وتسوية المستحقات المتأخرة والاستمرار ضمن صفوف الفريق.

يذكر أن الزمالك حامل لقب كأس مصر للكرة الطائرة نجح في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة وذلك بعد الفوز على بايونيرز.

وتغلب الزمالك على بايونيرز بنتيجة 3-صفر كذلك في عدد الأشواط.

ليواصل حامل لقب كأس مصر مشوار الحفاظ على الكأس.