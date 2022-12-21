المستشفى المعالج لـ بيليه يعلن إصابته بفشل في الكلى والقلب
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 23:10
كتب : FilGoal
كشفت مستشفى ألبرت أينشتاين المحتجز بها أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن تدهور حالته الصحية من جديد.
وذكرت بي إن سبورتس أن المستشفى في ساو باولو أعلنت أن بيليه يعاني من فشل في الكلى والقلب نتيجة مضاعفات مرض السرطان في جسده.
ودخل بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بسبب تورم عام وقصور في القلب.
ولكن في بداية العام الجاري تم اكتشاف أورام جديدة بالإضافة لمشاكل أخرى في الأمعاء والكبد.
يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات في التاريخ.
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