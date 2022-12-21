نانت يخسر أمام لوريان وديا بمشاركة مصطفى محمد

خسر نانت بهدفين لهدف اليوم الأربعاء أمام مواطنه لوريان وديا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الاستعداد لاستئناف الموسم الكروي في فرنسا.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها مع نانت كأساسي ولمدة 68 دقيقة قبل استبداله.

وأهدر مصطفى محمد عدة فرص خلال المباراة فتابع كرة مرتدة من تسديدة لكنها لم تكن قوية بما يكفي لتسكن شباك لوريان.

وفي الدقيقة 33 مرت رأسيته أعلى المرمى بقليل.

كما سدد كرة أخرى في الدقيقة 62 لكنها لم تهز الشباك.

وكانت هذه هي ثالث وديات نانت استعدادا لاستئناف الموسم بعدما هُزم ضد ديجون الفرنسي بهدف دون رد.

وتعادل نانت بعد ذلك بهدف لمثله مع ستاد لافال وشهدت المباراة تسجيل مصطفى محمد لهدف.

وجاءت المباراة الأخيرة بالهزيمة ضد لوريان.

ومن المقرر أن يواجه نانت منافسه تروا الأربعاء المقبل في الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري اللفرنسي بـ13 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.

ويبتعد نانت عن مراكز الهبوط بفارق نقطة وحيدة فقط.

وخاض مصطفى محمد مع نانت 22 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.