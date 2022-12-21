محمد شوقي غريب: طلبت تغييري بسبب ذلك.. ولا أعرف بعد موقفي أمام الزمالك

كشف محمد شوفي غريب لاعب المقاولون العرب سبب استبداله أمام المصري في الدوري.

وتعادل المقاولون العرب بهدفين لمثلهما أمام المصري في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد في الجولة الثامنة من المسابقة.

واستبدل محمد شوقي غريب عند الدقيقة 32 من عمر المباراة ودخل يوسف الجوهري كبديل.

وقال محمد شوقي في تصريحات عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "شعرت بألم كبير في العضلية الخلفية، ولم أكن قادرا على استكمال المباراة".

وعن لحاقه بمباراة الزمالك، أوضح "لا أعرف بعد، سأقوم بإجراء أشعة غدا في القاهرة وسنرى".

وتطرق للحديث عن المباراة: "المدرب يطلب مننا في كل مباراة التركيز مع أنفسنا ليس الخصم، وأن نثق بقدراتنا مهما كان المنافس وهذا ما نفعله دائما".

وتعادل المصري للمباراة الثانية على التوالي تحت قيادة حسام حسن بعد التعادل سلبيا ضد حرس الحدود.

وفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

فيما تعادل المقاولون العرب للمباراة الخامسة خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

بينما وصل رصيد المصري إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر.