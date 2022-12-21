انتهت كأس الرابطة الإنجليزية – مانشستر يونايتد (2) - (0) بيرنلي.. انتصار الشياطين الحُمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبيرنلي التي تقام في ملعب أولد ترافورد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدفين دون رد.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق83: تسديدة قوية من آشلي بارنز مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

ق70: تسديدة من آشلي بارنز مرت أعلى المرمى بكثير.

ق68: فرصة خطيرة لبيرنلي لكن التسديدة مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

ق55: جوووووووووول راشفورد يسجل الهدف الثاني ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهورد فردي مميزة في المرور من مدافعي بيرنلي.

ق52: تسديدة من مكتوميناي مرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق40: حارس بيرنلي يتألق أمام تسديدة من مارسيال بعد مراوغته لمدافع بيرنلي.

ق39: يا رباااه الكرة تمر من بين قدمي دوبرافكا وكادت تسكن مرماه لكنه شتتها سريعا.

ق37: كاسيميرو يتألق ويشتت كرة من على خط المرمى بعد خطأ فادح من دوبرافكا.

ق36: تسديدة قوية للغاية من إيمانويل بانسون تصدى لها دوبرافكا ببراعة وحولها لركلة ركنية.

ق33: تسديدة من إيمانويل بانسون لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق27: جوووووووووووووول إريكسن يسجل الهدف الأول ليونايتد بعد عرضية من بيساكا على الطائر بعد عرضية من برونو فيرنانديز.

ق8: جارناتشو يهدر انفرادا تاما بعدما سدد الكرة بضعف وتصدى لها حارس بيرنلي.

انطلاق المباراة.