زياش ومزراوي يتبرعان بمكافآت كأس العالم للجمعيات الخيرية والفقراء

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 21:38

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب - إيفان بيريسيتش - كرواتيا

قرر ثنائي منتخب المغرب، حكيم زياش ونصير مزراوي التبرع بكافة مستحقاتهما من مكافىت كأس العالم للجمعيات الخيرية والفقراء.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية فإن زياش ومزراوي قررا التبرع بكافة المستحقات والمكافآت للجمعيات الخيرية والفقراء.

أخبار متعلقة:
شوقي غريب: لن أتحدث عن التحكيم.. ويجب تغيير هذا في اللاعب المصري لو باريسيان: ميسي قرر مد تعاقده مع سان جيرمان تريزيجيه يصنع هدفا في تأهل طرابزون بكأس تركيا دغموم: نحن من صعبنا مباراة المقاولون على أنفسنا.. والنتائج ستتحسن

وأوضحت الصحفية أن الخطوة التي قام بها زياش لاعب تشيلسي ومزراوي لاعب بارين ميونيخ لاقت تفاعلا كبيرا واستحسان الشارع المغربي.

وحظي منتخب المغرب باستقبال تاريخي بعد الإنجاز الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

ومنح الملك محمد السادس ملك المغرب، اللاعبين والجهاز الفني الأوسمة الملكية تقديرا للإنجاز التاريخي في كأس العالم.

مشوار المغرب التاريخي

تأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر مجموعته السادسة بتعادل أمام كرواتيا وفوزين ضد بلجيكا وكندا.

ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا في دور ثمن النهائي ويفاجيء الجميع بفوز تاريخي بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

ليواجه بعد ذلك منتخب البرتغال في دور ربع النهائي ويصنع المفاجأة ذاتها ويفوز بنتيجة 1-0 ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ثم التقى أسود الأطلس بمنتخب فرنسا في نصف النهائي وخسر المباراة ليقابل كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والتي خسرها بالأخير.

منتخب المغرب حكيم زياش نصير مزراوي
نرشح لكم
"لا يتناسب مع أفكارنا".. السد يفسخ تعاقده مع عبد الكريم حسن حجازي: فخور بانتمائي لـ اتحاد جدة.. ولدينا هدف واضح أوسمة ملكية واستقبال تاريخي لمنتخب المغرب بعد إنجازه في كأس العالم 2022 "لسه نمر".. حجازي اتحاداوي حتى 2026 بتهمة التزوير.. كاف يعلن إيقاف مصطفى حجي لمدة 5 سنوات أشرف حكيمي: حققنا التاريخ في قطر.. وسنمنحكم المزيد من المرح رئيس أنجيه يكشف العروض المقدمة لـ أوناحي وبوفال.. وكيفية انتقال صلاح إلى الدوري الفرنسي رئيس الرجاء: نستحق التواجد في كأس العالم للأندية.. ومشاركتنا تضمن الحضور الجماهيري
أخر الأخبار
آس: رونالدو قرر الانتقال إلى النصر السعودي 2 ساعة | ميركاتو
موتسيبي: 5 مرشحين لاستضافة كأس إفريقيا 2025 5 ساعة | الكرة الإفريقية
إلى ربع النهائي.. يونايتد ينتصر على بيرنلي الشجاع 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدافع فرنسا السابق: مارتينيز أكثر رجل كريه.. وبونو استحق جائزة أفضل حارس 5 ساعة | قطر 2022
تقرير: فيفا يعتمد التلفزيون الوطني المغربي لإذاعة مباريات كأس العالم للأندية 6 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كرة طائرة.. أزمة محمد مصطفى مع الزمالك في طريقها للحل 6 ساعة | رياضات أخرى
المستشفى المعالج لـ بيليه يعلن إصابته بفشل في الكلى والقلب 6 ساعة | قطر 2022
خبر في الجول- تفاصيل رحيل محترف طائرة الزمالك 6 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب