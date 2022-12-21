زياش ومزراوي يتبرعان بمكافآت كأس العالم للجمعيات الخيرية والفقراء

قرر ثنائي منتخب المغرب، حكيم زياش ونصير مزراوي التبرع بكافة مستحقاتهما من مكافىت كأس العالم للجمعيات الخيرية والفقراء.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية فإن زياش ومزراوي قررا التبرع بكافة المستحقات والمكافآت للجمعيات الخيرية والفقراء.

وأوضحت الصحفية أن الخطوة التي قام بها زياش لاعب تشيلسي ومزراوي لاعب بارين ميونيخ لاقت تفاعلا كبيرا واستحسان الشارع المغربي.

وحظي منتخب المغرب باستقبال تاريخي بعد الإنجاز الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

ومنح الملك محمد السادس ملك المغرب، اللاعبين والجهاز الفني الأوسمة الملكية تقديرا للإنجاز التاريخي في كأس العالم.

مشوار المغرب التاريخي

تأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر مجموعته السادسة بتعادل أمام كرواتيا وفوزين ضد بلجيكا وكندا.

ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا في دور ثمن النهائي ويفاجيء الجميع بفوز تاريخي بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

ليواجه بعد ذلك منتخب البرتغال في دور ربع النهائي ويصنع المفاجأة ذاتها ويفوز بنتيجة 1-0 ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ثم التقى أسود الأطلس بمنتخب فرنسا في نصف النهائي وخسر المباراة ليقابل كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والتي خسرها بالأخير.