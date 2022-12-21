تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو مدافع.. برونو إريكسن أساسيان ضد بيرنلي

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 21:16

كتب : FilGoal

احتفال برونو فيرنانديز مع كاسيميرو

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة بيرنلي في أولد ترافورد مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى:

أخبار متعلقة:
لو باريسيان: ميسي قرر مد تعاقده مع سان جيرمان تريزيجيه يصنع هدفا في تأهل طرابزون بكأس تركيا دغموم: نحن من صعبنا مباراة المقاولون على أنفسنا.. والنتائج ستتحسن

في حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

في الدفاع: تايريل مالاسيا- كاسيميرو- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: كريستيان إريكسن- سكوت مكتوميناي

في الوسط الهجومي: أليخاندرو جارناتشو- برونو فيرنانديز- ماركوس راشفورد

في الهجوم: أنتوني مارسيال

مانشستر يونايتد بيرنلي كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
نانت يخسر أمام لوريان وديا بمشاركة مصطفى محمد استراحة كأس إنجلترا – مانشستر يونايتد (1) - (0) بيرنلي.. تقدم الشياطين الحُمر لو باريسيان: ميسي قرر مد تعاقده مع سان جيرمان أس تكشف تفاصيل الحوار الذي تسبب في استبعاد بنزيمة من كأس العالم فان جال: اعتزلت مجددا.. لكن قد أستمع لمنتخب البرتغال رئيس فرانكفورت: رونالدو عُرض علينا لضمه جوارديولا: حتى لو لم يفز بكأس العالم.. ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ مؤتمر جوارديولا: لدينا بطل عالم في فريقنا.. وهالاند ومحرز يفتقدان لنسق المباريات
أخر الأخبار
كرة طائرة - تفاصيل رحيل محترف الزمالك لـ كوريا بعد شكوى ناديه 4 دقيقة | رياضات أخرى
أثليتك: متفوقا على مانشستر سيتي.. تشيلسي يضع الرتوش الأخير للتوقيع مع جوهرة برازيلية 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نانت يخسر أمام لوريان وديا بمشاركة مصطفى محمد 39 دقيقة | المحترفون
محمد شوقي غريب: طلبت تغييري بسبب ذلك.. ولا أعرف بعد موقفي أمام الزمالك 54 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة كأس إنجلترا – مانشستر يونايتد (1) - (0) بيرنلي.. تقدم الشياطين الحُمر ساعة | الكرة الأوروبية
زياش ومزراوي يتبرعان بمكافآت كأس العالم للجمعيات الخيرية والفقراء ساعة | الوطن العربي
شوقي غريب: لن أتحدث عن التحكيم.. ويجب تغيير هذا في اللاعب المصري ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو مدافع.. برونو إريكسن أساسيان ضد بيرنلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب