تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو مدافع.. برونو إريكسن أساسيان ضد بيرنلي
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 21:16
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة بيرنلي في أولد ترافورد مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى:
في حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا
في الدفاع: تايريل مالاسيا- كاسيميرو- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا
في الوسط الدفاعي: كريستيان إريكسن- سكوت مكتوميناي
في الوسط الهجومي: أليخاندرو جارناتشو- برونو فيرنانديز- ماركوس راشفورد
في الهجوم: أنتوني مارسيال
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