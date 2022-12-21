لو باريسيان: ميسي قرر مد تعاقده مع سان جيرمان

قرر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين مد تعاقده مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي.

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وذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليو، اتفق مبدئيا مع إدارة سان جيرمان خلال كأس العالم 20220 على مد التعاقد.

وأشار التقرير إلى أن قرار ميسي بمد التعاقد جاء لشعوره هو وعائلته بالراحة في باريس.

هذا بالإضافة لاعتقاد ليو أن سان جيرمان هو النادي المناسب له حاليا والأكثر قدرة على المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا رفقة نيمار وكيليان مبابي.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان العام الماضي قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

اللاعب صاحب الـ35 عاما خاض مع باريس 53 مباراة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 29 آخرين.

وكان ميسي انضم لفريق العاصمة الفرنسية بعقد يمتد لعامين مع إمكانية مده لموسم آخر حال اتفاق الطرفين وهو ما يبدو أنه في طريقه للحدوث بشكل رسمي.