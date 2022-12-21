لو باريسيان: ميسي قرر مد تعاقده مع سان جيرمان

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي ولقب كأس العالم في أرض الأرجنتين

قرر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين مد تعاقده مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليو، اتفق مبدئيا مع إدارة سان جيرمان خلال كأس العالم 20220 على مد التعاقد.

وأشار التقرير إلى أن قرار ميسي بمد التعاقد جاء لشعوره هو وعائلته بالراحة في باريس.

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هذا بالإضافة لاعتقاد ليو أن سان جيرمان هو النادي المناسب له حاليا والأكثر قدرة على المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا رفقة نيمار وكيليان مبابي.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان العام الماضي قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

اللاعب صاحب الـ35 عاما خاض مع باريس 53 مباراة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 29 آخرين.

وكان ميسي انضم لفريق العاصمة الفرنسية بعقد يمتد لعامين مع إمكانية مده لموسم آخر حال اتفاق الطرفين وهو ما يبدو أنه في طريقه للحدوث بشكل رسمي.

ميسي سان جيرمان
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