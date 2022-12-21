تريزيجيه يصنع هدفا في تأهل طرابزون بكأس تركيا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

ساهم محمود حسن تريزيجيه مهاجم طرابزون سبور ومنتخب مصر في تأهل فريقه إلى دور الـ16 في كأس تركيا.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وفاز طرابزون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام سامسون سبور في دور الـ32 من المسابقة.

وصنع تريزيجيه هدف الثاني في المباراة الذي سجله ناسي أونوفار عند الدقيقة 28 من عمر المباراة.

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ليرفع تريزيجيه مساهماته مع طرابزون إلى 6 خلال 21 مباراة بقميص الفريق.

وافتتح أوموت بوزوك أهداف المباراة عند الدقيقة 10 ثم أضاف أونوفار الهدفين الأخرين عند الدقيقتين 28 و79 من عمر اللقاء.

وحاز تريزيجيه على جائزة أفضل لاعب في فريقه طرابزون سبور التركي عن شهر أكتوبر الماضي.

وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون بداية الموسم الجاري قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

وخلال فترة التوقف الحالية سجل تريزيجيه هدفين مع فريقه خلال مباريات ودية أمام كل من كريستال بالاس وهال سيتي، وذلك استعدادا لعودة الدوري التركي.

طرابزون كأس تركيا سامسون سبور
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