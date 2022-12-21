تريزيجيه يصنع هدفا في تأهل طرابزون بكأس تركيا

ساهم محمود حسن تريزيجيه مهاجم طرابزون سبور ومنتخب مصر في تأهل فريقه إلى دور الـ16 في كأس تركيا.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وفاز طرابزون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام سامسون سبور في دور الـ32 من المسابقة.

وصنع تريزيجيه هدف الثاني في المباراة الذي سجله ناسي أونوفار عند الدقيقة 28 من عمر المباراة.

GOL | 🔴🔵 Trabzonspor 2 🆚 0 Y. Samsunspor 🔴⚪️ #ZTK ⚽️ Naci 28' pic.twitter.com/hqqnYAQt6C — A Spor (@aspor) December 21, 2022

ليرفع تريزيجيه مساهماته مع طرابزون إلى 6 خلال 21 مباراة بقميص الفريق.

وافتتح أوموت بوزوك أهداف المباراة عند الدقيقة 10 ثم أضاف أونوفار الهدفين الأخرين عند الدقيقتين 28 و79 من عمر اللقاء.

وحاز تريزيجيه على جائزة أفضل لاعب في فريقه طرابزون سبور التركي عن شهر أكتوبر الماضي.

وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون بداية الموسم الجاري قادما من أستون فيلا الإنجليزي.