دغموم: نحن من صعبنا مباراة المقاولون على أنفسنا.. والنتائج ستتحسن

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

المصري - المقاولون - عبد الرحيم دغموم

يرى عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز على المقاولون العرب.

وتعادل المصري ضد المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وقال دغموم عبر أون تايم سبورتس: "الحصول على جائزة رجل المباراة يمنحني دفعة معنوية خاصة أني عائد من الإصابة وسأعمل بكل جدية لتحقيق أهدافي الشخصية وأهداف الفريق. الإصابة في الرباط الداخلي للركبة كانت صعبة وأثرت على مشواري مع الفريق".

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وأضاف "مباراة المقاولون العرب كانت سهلة ونحن من صعبناها على أنفسنا بعدما استقبلنا هدف مع بداية اللقاء وآخر مع بداية الشوط الثاني".

وتابع "عملت مع حسام حسن في 3 حصص تدريبة فقط وشعرت بأريحية تامة إضافة إلى ثقته الكبيرة في قدراتي ومع المباريات ستتحسن النتائج بكل تأكيد".

وحصد الجزائري عبد الرحيم دغموم جائزة رجل مباراة المصري والمقاولون العرب في الدوري المصري.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

بينما وصل رصيد المصري إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر.

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