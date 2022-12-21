وكيل جاريث بيل يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزال اللاعب وفسخ عقده مع لوس أنجلوس

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 20:27

كتب : حسام أحمد

إنجلترا - ويلز - جاريث بيل

كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل قائد منتخب ويلز حقيقة ما يثار حول فسخ تعاقد الأخير لعقده مع لوس أنجلوس الأمريكي وتفكيره في الاعتزال.

جاريث بيل

النادي : لوس أنجلوس

لوس أنجلوس

وتحدث وكيل أعمال جاريث بيل لـFilGoal.com قائلا: "بيل لا يدرس الرحيل عن لوس أنجلوس إف سي ولا اعتزال كرة القدم في التوقيت الحالي، كل هذه الأحاديث غير صحيحة".

وعما يثار حول وجود بند يتيح للاعب فسخ التعاقد مع ناديه في فبراير المقبل اختتم جوناثان بارنيت تصريحاته المقتضبة قائلا: "لا يمكنني الكشف عن تفاصيل العقد، بيل لا يفكر في الرحيل عن فريقه في التوقيت الحالي".

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وذكرت عدة تقارير صحفية أن بيل الذي انضم للوس أنجلوس قبل ستة أشهر يملك بندا في عقده يمكنه من فسخ التعاقد في حال اتفاق الطرفين.

وشارك بيل في كأس العالم 2022 رفقة منتخب بلاده وسجل هدفا من ركلة جزاء قبل توديع البطولة من دور المجموعات.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن بيل يرغب في فسخ تعاقده مع النادي الأمريكي واعتزال كرة القدم بعمر الـ33.

وخاض بيل مع لوس أنجلوس 14 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف ولم يصنع.

جاريث بيل لوس أنجلوس ويلز
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