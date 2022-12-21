"لا يتناسب مع أفكارنا".. السد يفسخ تعاقده مع عبد الكريم حسن

أنهي نادي السد تعاقده مع عبد الكريم حسن الظهير الأيسر الدولي القطري.

وأعلن السد عن فسخ تعاقده مع عبد الكريم حسن واستبعاده من صفوف الفريق.

وقال السد في تويتر: "تعلن إدارة النادي عن استبعاد اللاعب عبد الكريم حسن عن صفوف الفريق استبعاداً نهائياً، وذلك نظراً لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة".

📝 | تعلن ادارة النادي عن استبعاد اللاعب عبدالكريم حسن عن صفوف الفريق استبعاداً نهائياً ، وذلك نظراً لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة .#السد#دائما_مع_السد pic.twitter.com/hIpiUdYinG — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) December 21, 2022

عبد الكريم حسن سبق وأن توج، بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2018.

الظهير الأيسر، تفوق آنذاك على ثنائي كاشيما أنتلرز: يوما سوزوكي وكينتو ميساو، ليكون القطري الثاني الذي يحصد الجائزة تاريخيا بعد خلفان إبراهيم خلفان الذي فعلها عام 2006.

عبد الكريم حسن خاض 264 مباراة مع نادي السد في جميع المسابقات.

وسجل صاحب الـ 29 عاما 34 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وعلى المستوى الدولي لعب عبد الكريم حسن 98 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.

وتوج عبد الكريم حسن بكاس آسيا 2019 رفقة منتخب قطر، كما شارك خلال المباريات الثلاث التي خاضها العنابي في كأس العالم 2022.