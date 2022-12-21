أس تكشف تفاصيل الحوار الذي تسبب في استبعاد بنزيمة من كأس العالم

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - كريم بنزيمة

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية تفاصيل الحديث الذي دار في معسكر منتخب فرنسا وأدى لاستبعاد كريم بنزيمة من كأس العالم 2022.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

فرنسا
قطر 2022

وكشفت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن طبيب منتخب فرنسا طرق باب غرفة بنزيمة وقال له: "أنا آسف يا كريم لكن عليك أن تغادر".

وأشار التقرير إلى أن ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا كان متواجدا أثناء ذلك الحديث ولكنه لم يحرك ساكنا.

أخبار متعلقة:
في 27 دقيقة.. كوكا يسجل ويهدر ركلتي جزاء في تأهل ألانياسبور بكأس تركيا فان جال: اعتزلت مجددا.. لكن قد أستمع لمنتخب البرتغال رئيس فرانكفورت: رونالدو عُرض علينا لضمه

وأوضح التقرير أن بنزيمة أدرك أن ديشامب هو من أراد استبعاده من المعسكر مستغلا إصابته لمنح الفرصة لأوليفييه جيرو ليقود هجوم الديوك.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بنزيمة قرر حزم حقائبه وترك المعسكر دون مشكلة.

وأشار التقرير إلى أنه بعد عدة أيام اعترف طبيب فرنسا لبنزيمة بأن ما قاله له كانت بأمر من ديشامب نفسه.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن بنزيمة رغم تعرضه للإصابة في المران لكنه كان يريد الاستمرار في المعسكر أملا في اللحاق بجزء من البطولة.

لكن الوضع ازداد غرابة عندما عاد بنزيمة لتدريبات ريال مدريد بشكل طبيعي منذ أسبوع ما يعني أنه كان قادرا على اللحاق بمباراتي نصف النهائي والنهائي من كأس العالم.

وأعلن بنزيمة اعتزاله اللعب الدولي رسميا وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل أيام: "لقد بذلت الجهد وارتكبت الأخطاء وكل ذلك أوصلني إلى أين أنا الآن، أنا فخور اليوم بكل ذلك. كتبت قصتي، وقصتنا نحن انتهت".

فيما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن بنزيمة قد يعدل قراره حال رحيل ديشامب وتولي زين الدين زيدان المسؤولية.

وحصد منتخب فرنسا وصافة كأس العالم بعد الهزيمة من الأرجنتين في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

بنزيمة فرنسا ديشامب
نرشح لكم
جوارديولا: حتى لو لم يفز بكأس العالم.. ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ فيرون: ميسي في نفس مكانة مارادونا ديبالا يكشف نصيحة إيميليانو قبل تسديد ركلة الترجيح جناح فرنسا يتحدث بعد تعرضه لإهانات عنصرية عقب نهائي كأس العالم وفاة مشجع وطفل في غيبوبة.. الوجه الآخر لاحتفالات الأرجنتين بـ كأس العالم 2022 الكشف عما قاله ديشامب ومبابي للاعبي فرنسا بين شوطي نهائي كأس العالم التكريم من الخصم.. بصمة منتظرة لقدم ميسي في ماراكانا الاتحاد الفرنسي يدين العنصرية ضد لاعبيه ويقاضي المتورطين
أخر الأخبار
دغموم: نحن من صعبنا مباراة المقاولون على أنفسنا.. والنتائج ستتحسن دقيقة | الكرة المصرية
وكيل جاريث بيل يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزال اللاعب وفسخ عقده مع لوس أنجلوس 4 دقيقة | أمريكا
إبراهيم حسن: لا نزال في مرحلة ترتيب الأوراق داخل المصري 21 دقيقة | الكرة المصرية
"لا يتناسب مع أفكارنا".. السد يفسخ تعاقده مع عبد الكريم حسن 26 دقيقة | الوطن العربي
أس تكشف تفاصيل الحوار الذي تسبب في استبعاد بنزيمة من كأس العالم 33 دقيقة | قطر 2022
تسديدتان ودقة تمرير عالية.. دغموم رجل مباراة المصري والمقاولون 56 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سموحة.. والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع المقاولون.. والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب