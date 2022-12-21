أس تكشف تفاصيل الحوار الذي تسبب في استبعاد بنزيمة من كأس العالم

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية تفاصيل الحديث الذي دار في معسكر منتخب فرنسا وأدى لاستبعاد كريم بنزيمة من كأس العالم 2022.

وكشفت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن طبيب منتخب فرنسا طرق باب غرفة بنزيمة وقال له: "أنا آسف يا كريم لكن عليك أن تغادر".

وأشار التقرير إلى أن ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا كان متواجدا أثناء ذلك الحديث ولكنه لم يحرك ساكنا.

وأوضح التقرير أن بنزيمة أدرك أن ديشامب هو من أراد استبعاده من المعسكر مستغلا إصابته لمنح الفرصة لأوليفييه جيرو ليقود هجوم الديوك.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بنزيمة قرر حزم حقائبه وترك المعسكر دون مشكلة.

وأشار التقرير إلى أنه بعد عدة أيام اعترف طبيب فرنسا لبنزيمة بأن ما قاله له كانت بأمر من ديشامب نفسه.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن بنزيمة رغم تعرضه للإصابة في المران لكنه كان يريد الاستمرار في المعسكر أملا في اللحاق بجزء من البطولة.

لكن الوضع ازداد غرابة عندما عاد بنزيمة لتدريبات ريال مدريد بشكل طبيعي منذ أسبوع ما يعني أنه كان قادرا على اللحاق بمباراتي نصف النهائي والنهائي من كأس العالم.

وأعلن بنزيمة اعتزاله اللعب الدولي رسميا وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل أيام: "لقد بذلت الجهد وارتكبت الأخطاء وكل ذلك أوصلني إلى أين أنا الآن، أنا فخور اليوم بكل ذلك. كتبت قصتي، وقصتنا نحن انتهت".

فيما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن بنزيمة قد يعدل قراره حال رحيل ديشامب وتولي زين الدين زيدان المسؤولية.

وحصد منتخب فرنسا وصافة كأس العالم بعد الهزيمة من الأرجنتين في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.