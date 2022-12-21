تسديدتان ودقة تمرير عالية.. دغموم رجل مباراة المصري والمقاولون

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 19:36

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم - رجل مباراة المصري والمقاولون

حصد الجزائري عبد الرحيم دغموم جائزة رجل مباراة المصري والمقاولون العرب في الدوري المصري.

وتعادل المصري مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل محمد سالم وعبد الرحمن خالد "جبنة" هدفي المقاولون العرب فيما أحرز فرانك إيتوجا وإلياس الجلاصي للنادي المصري.

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وتوج دغموم بجائزة رجل المباراة بعد تألقه في المباراة، إذ صنع 3 فرص محققة على المرمى ودقة تمرير عالية وصلت إلى 80%.

وجاءت أرقام دغموم في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 90

عدد التسديدات: 2

صناعة الفرص: 3

دقة التمرير: 80%

عدد الفرص في الثلث الأخير من الملعب: 11

عدد مرات استعادة الكرة: 6

عدد الالتحمات الأرضية الناجحة: 7 من 13.

عدد الكرات الطويلة الناجحة: 3 من 4.

وتعادل المصري للمباراة الثانية على التوالي تحت قيادة حسام حسن بعد التعادل سلبيا ضد حرس الحدود.

وفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

فيما تعادل المقاولون العرب للمباراة الخامسة خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

بينما وصل رصيد المصري إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر.

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