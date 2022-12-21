الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

احتفالات الأهلي بهدف حسين الشحات

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

على الجانب الآخر يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

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وفاز الأهلي في آخر مباراة على فاركو بهدفين مقابل هدف.

بينما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

موعد المباراة

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل 25 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على ملعب الأهلي we السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها أيمن الكاشف.

الأهلي سموحة الدوري المصري
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