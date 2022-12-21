في 27 دقيقة.. كوكا يسجل ويهدر ركلتي جزاء في تأهل ألانياسبور بكأس تركيا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - ألانياسبور

سجل أحمد حسن "كوكا" هدفا وأهدر ركلتي جزاء في فوز ألانياسبور أمام إيوبسبور في كأس تركيا.

أحمد حسن كوكا

النادي : ألانياسبور

ألانياسبور

وتواجه ألانياسبور وإيوبسبور اليوم على ملعب الأول في الجولة الخامسة من دور الـ32 من كأس تركيا.

وتأهل ألانياسبور إلى دور الـ16 بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2.

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وعاش أحمد حسن كوكا 27 دقيقة درامية أهدر خلالها ركلتي جزاء لكنه نجح في الأخير بتسجيل هدف.

وأضاع كوكا ركلة الجزاء الأولى عند الدقيقة 54 عندما كانت تشير المباراة إلى تفوق إيوبسبور بهدف مقابل لا شيء.

وأدرك زميله زين الدين فرحان عند الدقيقة 62 هدف التعادل لصالح ألانيا سبور لتصبح النتيجة 1-1.

ثم تحصّل ألانيا سبور على ركلة جزاء أخرى عند الدقيقة 78، انبرى لها كوكا لكنه أهدرها.

وبحلول الدقيقة 81 من عمر اللقاء نجح كوكا في تسجيل هدف التقدم للفريق لتصبح النتيجة 2-1.

ورفع كوكا رصيده من الأهداف 4 مع ألانياسبور خلال 10 مباريات خاضها بقميص الفريق في جميع المسابقات.

ثم أضاف إيوبسبور الهدف الثاني في اللقاء عند الدقيقة 82 عن طريق إيلتان تاشكين، لتصيح النتيجة 2-2 وتذهب للوقت الإضافي.

وانتزع إدريسا دومبيا هدف التأهل عند الدقيقة 113 لينتهي اللقاء بفوز وتأهل ألانياسبور إلى الدور المقبل بعد الفوز بنتيجة 3-2.

أحمد حسن كوكا ألانياسبور كأس تركيا
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