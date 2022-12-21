فان جال: اعتزلت مجددا.. لكن قد أستمع لمنتخب البرتغال

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

لويس فان جال

قال لويس فان جال المدير الفني السابق لمنتخب هولندا إنه مستعد للعودة إلى التدريب مجددا حال تقدم منتخب البرتغال بعرض للتعاقد معه.

وكان فان جال انتهى تعاقده مع هولندا بنهاية مشوار الطواحين في كأس العالم 2022 ومن المقرر أن يتولى رونالد كومان المسؤولية بداية من شهر يناير المقبل.

وتحدث صاحب الـ71 عاما لإذاعة "3 إف إم" الهولندية قائلا: "أنا اعتزلت مجددا".

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قبل أن يستدرك "لكن إن اتصل بي الاتحاد البرتغالي فسوف أستمع، هذا كل ما يمكنني قوله حاليا".

وربطت بعض التقارير فان جال بتدريب منتخب البرتغال خلفا لفيرناندو سانتوس الذي تم فسخ تعاقده عقب توديع كأس العالم من ربع النهائي على يد المغرب.

وكان فان جال أعلن اعتزاله قبل عدة سنوات قبل أن يتراجع ويعود لتدريب منتخب هولندا ويقوده لربع نهائي كأس العالم 2022 ولكنه ودع المسابقة بالهزيمة من الأرجنتين بركلات الترجيح آنذاك.

فان جال البرتغال
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