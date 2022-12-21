رئيس فرانكفورت: رونالدو عُرض علينا لضمه

فجر أكسيل هيلمان رئيس نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني مفاجأة مدوية بتأكيده أنه تم عرض كريستيانو رونالدو عليه لضمه لصفوف فريقه.

كريستيانو رونالدو النادي : لاعب حر إينتراخت فرانكفورت

وتحدث رئيس فرانكفورت لشبكة "دازن" قائلا: "تم عرض رونالدو علينا".

فيما قال مدير النادي فيليب هولزر للشبكة ذاتها: "لدي شعور أنه تم عرض رونالدو على كل فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري".

وفسخ رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق كأس العالم 2022 بأيام باتفاق الطرفين وذلك عقب حواره المدوي مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان.

وهاجم رونالدو إدارة ناديه وأكد على عدم احترامه لمدرب الفريق إريك تين هاج لأنه الأخير لم يكن يحترمه على حد وصفه.

وانتشرت تقارير صحفية عديدة في الصيف الماضي عن رغبة رونالدو في الرحيل عن يونايتد للعب في أحد أندية دوري أبطال أوروبا.

فيما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو أصبح قريبا من الانضمام للنصر السعودي وهو ما نفاه اللاعب البرتغالي في إحدى تصريحاته أثناء كأس العالم.

لكن عادت الصحيفة الإسبانية قبل أيام وأكدت أن رونالدو سيتمم انتقاله للنصر قبل نهاية العام الجاري.