انتظام صلاح باشا ومصطفى أشرف في مران منتخب الشباب

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

صلاح باشا - منتخب مصر للشباب

أدى منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، مرانا كاملا عصر اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة التي ستقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وشهد مران منتخب الشباب مشاركة الثنائى صلاح باشا ومصطفي أشرف المحترفيّن في أودينيزي الإيطالي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وتحدث محمود جابر مع الثنائي على هامش المران عن خطة المعسكر الحالي والبرنامج الموضوع لهما.

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وانتظم منتخب الشباب في معسكر مغلق بداية من أمس الثلاثاء، وبدأه الجهاز الفني بمحاضرة شهدت شرح برنامج المعسكر والتأكيد على ضرورة التركيز لتحقيق أقصى استفادة فنية في هذه المرحلة قبل خوض المران الأول بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وشهد المعسكر وجود 3 لاعبين محترفين في الخارج وهم أحمد نادر السيد حارس مرمى فيزيلا البرتغالي، وصلاح باشا لاعب أودينيزي ومصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادبخ.

وكان محمود جابر قد أرسل استعداء لعمر عبد المجيد لاعب هامبورج ولكن تعذر انضمامه بسبب تأهيله من الإصابة تعرض لها سابقا في ألمانيا.

منتخب مصر للشباب صلاح باشا
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