جوارديولا: حتى لو لم يفز بكأس العالم.. ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هو أفضل لاعب في التاريخ حتى لو لم يكن فاز بكأس العالم.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان

وتوج ميسي بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين بعد الفوز على فرنسا الأحد الماضي بركلات الترجيح 4-3 في ملعب لوسيل في قطر بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "كل شخص لديه رأي، لكن لا أحد يستطيع الشك في أنه أفضل لاعب في التاريخ".

وشدد "بالنسبة لي هو الأفضل".

وأكمل "من الصعب استيعاب ما حققه في المنافسة، الأشخاص الذين رأوا بيليه أو دي ستيفانو أو مارادونا، الآراء عاطفية، لكن في الناحية الأخرى إن لم يكن فاز ميسي بكأس العالم فلن يتغير رأيي".

وأتم المدرب الإسباني "من الطبيعي أن تعتمد آراء الناس على فوزك، لكن تتويجه كان بمثابة وضع الكرز على مسيرة لا تصدق".

وسبق وتولى جوارديولا تدريب ميسي لأربع سنوات في برشلونة من 2008 لـ2012.