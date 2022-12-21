جوارديولا: حتى لو لم يفز بكأس العالم.. ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

ميسي - جوارديولا

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هو أفضل لاعب في التاريخ حتى لو لم يكن فاز بكأس العالم.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

وتوج ميسي بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين بعد الفوز على فرنسا الأحد الماضي بركلات الترجيح 4-3 في ملعب لوسيل في قطر بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "كل شخص لديه رأي، لكن لا أحد يستطيع الشك في أنه أفضل لاعب في التاريخ".

أخبار متعلقة:
دياب يوضح لـ في الجول آلية اختيار جائزتي رجل المباراة وأفضل لاعب بالجولة كلاتنبرج يجتمع بالحكام.. ورغبة في تواجد طاقم مصري بكأس العالم 2026 مصدر من الرابطة يوضح في الجول سبب عدم تسلم زيزو جائزة رجل مباراة الزمالك والحدود

وشدد "بالنسبة لي هو الأفضل".

وأكمل "من الصعب استيعاب ما حققه في المنافسة، الأشخاص الذين رأوا بيليه أو دي ستيفانو أو مارادونا، الآراء عاطفية، لكن في الناحية الأخرى إن لم يكن فاز ميسي بكأس العالم فلن يتغير رأيي".

وأتم المدرب الإسباني "من الطبيعي أن تعتمد آراء الناس على فوزك، لكن تتويجه كان بمثابة وضع الكرز على مسيرة لا تصدق".

وسبق وتولى جوارديولا تدريب ميسي لأربع سنوات في برشلونة من 2008 لـ2012.

جوارديولا ميسي الأرجنتين كأس العالم
نرشح لكم
فيرون: ميسي في نفس مكانة مارادونا ديبالا يكشف نصيحة إيميليانو قبل تسديد ركلة الترجيح جناح فرنسا يتحدث بعد تعرضه لإهانات عنصرية عقب نهائي كأس العالم وفاة مشجع وطفل في غيبوبة.. الوجه الآخر لاحتفالات الأرجنتين بـ كأس العالم 2022 الكشف عما قاله ديشامب ومبابي للاعبي فرنسا بين شوطي نهائي كأس العالم التكريم من الخصم.. بصمة منتظرة لقدم ميسي في ماراكانا الاتحاد الفرنسي يدين العنصرية ضد لاعبيه ويقاضي المتورطين تقرير: البنك المركزي في الأرجنتين يدرس طباعة صورة ميسي على إحدى العملات النقدية
أخر الأخبار
فان جال: اعتزلت مجددا.. لكن قد أستمع لمنتخب البرتغال 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس فرانكفورت: رونالدو عُرض علينا لضمه 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتظام صلاح باشا ومصطفى أشرف في مران منتخب الشباب 26 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: حتى لو لم يفز بكأس العالم.. ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ 34 دقيقة | قطر 2022
الدرجة الثانية - دكرنس يستعيد صدارة مجموعة بحري وسط صراع شرس ساعة | الكرة المصرية
دياب يوضح لـ في الجول آلية اختيار جائزتي رجل المباراة وأفضل لاعب بالجولة ساعة | الكرة المصرية
كلاتنبرج يجتمع بالحكام.. ورغبة في تواجد طاقم مصري بكأس العالم 2026 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الرابطة يوضح في الجول سبب عدم تسلم زيزو جائزة رجل مباراة الزمالك والحدود ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب