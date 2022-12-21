الدرجة الثانية - دكرنس يستعيد صدارة مجموعة بحري وسط صراع شرس

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 17:35

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

استعاد دكرنس صدارة ترتيب مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

وأقيمت اليوم الأربعاء 7 مباريات في منافسات الجولة الحادية عشر بمجموعة بحري.

فيما تأجلت مباراة المجد مع الحمام لأسباب أمنية.

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ورفع دكرنس رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة بحري متفوقا على كفر الشيخ بفارق الأهداف.

فيما يأتي أبو قير للأسمدة في المركز الثالث برصيد 19 نقطة ويليه بلدية المحلة والمنصورة برصيد 18 نقطة.

وجاءت نتائج الجولة الحادية عشر من مجموعة بحري كالتالي:

دكرنس (1-0) بايونيرز، سجل الهدف عبد الله شلبي.

كفر الشيخ (1-0) سبورتينج، سجل الهدف محمود عبد الله بصلة.

بلدية المحلة (0-1) جمهورية شبين، سجل الهدف محمود مقلد.

طنطا (2-0) الأوليمبي، سجلهما ميدو جمال وأقطاي عبد الله.

بروكسي (2-1) المصري بالسلوم.

أبو قير للأسمدة (1-1) الهلال.

المنصورة (0-0) نبروه.

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