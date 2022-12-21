دياب يوضح لـ في الجول آلية اختيار جائزتي رجل المباراة وأفضل لاعب بالجولة

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية كيفية اختيار جائزة أفضل لاعب في مباريات الدوري وأفضل لاعب في الجولة.

كما كشف أنه بنهاية الموسم سيتم احتساب جوائز رسمية للأفضل في مسابقة الدوري.

وقال دياب لـ FilGoal.com: "جائزة لاعب المباراة سبق إيضاح معايير اختيارها من قبل".

وأوضح "هناك لجنة فنية داخل إدارة المسابقات، بها 3 مختصين لتحليل بيانات اللاعبين داخل المباراة بشكل رقمي، وبناءً عليها يتم اختيار أفضل لاعب بجائزة رسمية تسلم آخر كل مباراة".

وسبق أن كشف دياب آلية اختيار أفضل لاعب في المباراة. (طالع التفاصيل)

وأكمل "جائزة أفضل لاعب في الجولة مختلفة تماما عن جائزة رجل المباراة".

وشدد "ليست جائزة رسمية. الدليل لا يتسلم الفائز بها درعا أو جائزة، هي إجراء تفاعلي للجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط".

وحصد 6 لاعبين من الأهلي جائزة أفضل لاعب في الجولة، بينما كسر أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة السيطرة الحمراء في الجولة السابعة.

وكشف "في نهاية الموسم سيكون هناك جوائز رسمية أفضل لاعب ومدرب وهدف يخص الدوري المصري".

وأتم "طريقة اختيار الفائزين ستكون عن طريق فريق تحليل البيانات والمدربين وكبار نقاد رياضيين، ولن تشهد أي تدخل جماهيري في عملية التصويت، أي ستكون فنية بحتة".