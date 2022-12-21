كلاتنبرج يجتمع بالحكام.. ورغبة في تواجد طاقم مصري بكأس العالم 2026

التقى مارك كلاتنبرج رئيس لجنة التحكيم بعدد من الحكام من أجل شرح سياسية عمل اللجنة.

وجاء ذلك في مقر اتحاد الكرة خلال جلسة تم خلالها شرح باستفاضة كيفية اختيار الحكام لإدارة المباريات.

وأوضح كلاتنبرج خلال جلسته بالحكام أنه يتبع أساليب الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" في التقييم خلال منافسات الدوري المصري.

وبناء على ذلك يتم اختيار الأفضل تحكيميا في إدارة مباريات المسابقة.

وشدد كلاتنبرج على أنه يطمح لتواجد طاقم تحكيم مصري في كأس العالم المقبل 2026.

وكان جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم التقى بمجموعة من الحكام المساعدين الذين يطالبون بالمشاركة فى مباريات الدورى الممتاز و أكد خلالها أن قرار التواجد هو عمل لجنة الحكام ومارك كلاتنبيرج.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 بتواجد 48 منتخبا في ثلاث دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.