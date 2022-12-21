مصدر من الرابطة يوضح في الجول سبب عدم تسلم زيزو جائزة رجل مباراة الزمالك والحدود

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 17:08

كتب : أحمد الخولي

هدف أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك أمام حرس الحدود

كشف مصدر من رابطة الأندية سبب عدم تسلم أحمد سيد "زيزو" جائزة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود.

وتألق زيزو أمام الزمالك في تسجيل ثنائية وصناعة هدف أمام حرس الحدود.

وأوضح مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "حسب تقرير مراقب المباراة، زيزو تأخر في غرفة الملابس بعد اللقاء، بالتالي رحل المراقب ولم يتسلم اللاعب الجائزة".

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وشدد "حسب اللائحة اللاعب الذي لا يستلم جائزة رجل المباراة يتم تغريمه ماليا".

وفاز أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك بجائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وكان زيزو قد سجل ثاني أهداف الزمالك في المباراة بعد أن استقبل تمريرة من إمام عاشور ليسدد تسديدة مخادعة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حرس الحدود.

الهدف هو الـ50 لزيزو مع الزمالك بواقع 40 في الدوري، و4 في كأس مصر، و6 في البطولات الإفريقية.

بجانب تسجيل زيزو لهدف مع الزمالك في بطولة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي.

وصنع زيزو أيضا الهدف الثالث للزمالك في المباراة لمحمود عبد الرازق شيكابالا.

الهدف هو التاسع لزيزو هذا الموسم مع الزمالك في 12 مباراة، بواقع خمسة أهداف في دوري أبطال إفريقيا وأربعة أهداف في الدوري.

وصنع زيزو سبعة أهداف منذ بداية الموسم مع الزمالك، ليساهم في 16 هدفا مع الأبيض في 12 مباراة.

وعاد زيزو للتسجيل مع الزمالك بعد أن اكتفى بالصناعة في آخر مباراتين أمام بيراميدز والبنك الأهلي.

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