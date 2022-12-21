انتهت في الدوري - المصري (2) (2) المقاولون.. تعادل يحكم الفريقين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والمقاولون العرب في ختام الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد السويس الجديد وتبدأ في الخامسة مساءً.

ويحتل ذئاب الجبل المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

فيما يحتل النسور الخضر المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق78 العارضة تحرم فرانك إيتوجا من تسجيل الهدف الثالث

ق76 مروان حمدي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد مرواغة وتسديدة رائعة مرت بجوار القائم

ق70 إلياس الجلاصي يسجل الهدف الثاني للنادي المصري بعد تسديد ناجح لركلة الجزاء

ق69 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للنادي المصري عقب التدخل على حسين السيد

ق65 عرضية خطيرة من حسين السيد يبعدها عمر فايد مدافع المقاولون العرب.

ق58 محمود أبو السعود ينقذ فرصة هدف التعادل بعد رأسية خطيرة من فرانك إيتوجا

ق56 فرصة خطيرة للمقاولون العرب يهدرها لويس إدوارد أمام مرمى المصري

ق 48 عبد الرحمن خالد يسجل الهدف الثاني لنادي المقاولون العرب بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمود جاد.

انطلاق الشوط الثاني

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ق 41: جوووووول إيتوجا يسجل التعادل

ق 31: تغيير مبكر للمقاولون بمشاركة يوسف الجوهري بدلا من محمد شوقي غريب

ق 5: جووول أووول.. الحكم يعود لتقنية الفيديو ويحتسب الهدف لصالح محمد سالم.

ق 2: هدف غير محتسب للمقاولون العرب بسبب التسلل.

بداية اللقاء