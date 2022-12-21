تشكيل المصري - 5 تغييرات لـ حسام حسن أمام المقاولون العرب

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 16:27

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ المصري تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في ختام الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويستضيف المصري على ملعبه السويس الجديد، ذئاب الجبل في الخامسة مساءً.

وشهد التشكيل 5 تغييرات منها 3 في خط الدفاع عن مباراة حرس الحدود الماضية.

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فيتواجد الثلاثي محمد فوزي جاد ومحمد دبش وحسين السيد بدلا من عمرو السعدواي وعمرو طارق وأسامة جزار على الترتيب.

وجاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: محمد فوزي جاد – إسلام أبو سليمة – محمد دبش – حسين السيد

الوسط: إيزي إيميكا – عمرو موسى – عبد الرحيم دغموم – إلياس الجلاسي

الهجوم: فرانك إيتوجا – أنتوني أكبوتو

ويحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط من 7 مباريات.

ويبحث الفريق البورسعيدي عن انتصاره الثاني في الدوري والغائب منذ آخر 4 مباريات.

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