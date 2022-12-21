تشكيل المقاولون العرب - تغيير وحيد في الدفاع أمام المصري

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 16:12

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب تشكيل الفريق الذي يواجه المصري في ختام الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الجيش الجديد معقل المصري في الدوري.

وأجرى غريب تغييرا وحيدا في تشكيل الفريق الذي خاض مباراة إنبي الماضية بمشاركة أحمد علاء بدلا من البوركينابي فاروقا نور الدين.

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ويغيب فاروقا نور الدين عن دفاع ذئاب الجبل بسبب تراكم البطاقات.

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – عمر فايد

الوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب

الهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي

ويحتل ذئاب الجبل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

وحقق المقاولون العرب الفوز في مباراتين بين آخر 4 مباريات بالدوري.

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