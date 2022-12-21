مؤتمر جوارديولا: لدينا بطل عالم في فريقنا.. وهالاند ومحرز يفتقدان لنسق المباريات

ظهر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي فخورا بما حققه لاعبه جوليان ألفاريز بعد الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين، مشيرا إلى أن اللاعبين الذين لم يلعبوا المونديال فقدوا قليلا من نسق المباريات.

ويلعب مانشستر سيتي مع ليفربول في ختام مباريات ثمن نهائي كأس كاراباو غدا الخميس.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء للغاية من أجل ألفاريز، أبارك له ولأوتاميندي وميسي والأرجنتين".

وواصل "جوليان معنا وهو بطل ويستحق ذلك بجدارة. لدينا بطل العالم في فريقنا. سيكون لديه أسبوع أو عشرة أيام عطلة، لعب عديد المباريات مع الكثير من التوتر".

وسجل ألفاريز أربعة أهداف مع منتخب الأرجنتين قبل أن يتوج باللقب في النهاية على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وتابع عن تمديد عقده "شكرا جزيلا لهم على ثقتهم بي، وسيكون من الصعب رد تلمك الثقة. يس لدي ما يكفي من الكلمات للتعبير عن امتناني لهذا النادي ورغبتهم في وجودي هنا".

وأضاف "اللاعبون الذين شاركوا في كأس العالم في حالة أفضل من البقية"..

وأتم "هالاندر ومحرز وجوميز وبالمر على سبيل المثال فقدوا القليل من النسق. لقد تنافس باقي اللاعبين في كأس العالم كل يوم وكان لدينا إجازات. لهذا السبب من المهم الحفاظ على الإيقاع".

وذكرت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن بيب جوارديولا مدرب سيتي سيدخل المباراة بدون 11 من لاعبيه الذين انضموا للتدريبات مؤخرا أو لم ينضموا بعد المشاركة في كأس العالم.

اللاعبون هم: البرازيلي إيدرسون والإسباني إيمريك لابورت والثلاثي البرتغالي روبن دياش وجواو كانسيلو وبرناردو سيلفا والفائز بلقب المونديال جوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين والخماسي الإنجليزي كايل ووكر وجون ستونز وكالفين فيليبس وفيل فودين وجاك جريليش.

وشهدت تدريبات سيتي يوم الثلاثاء عودة الإسباني رودري ومواطنه أيمريك لابورت والنمساوي مانويل أكانجي والهولندي ناثان آكي إلى الفريق.

وخاض 16 لاعبا من مانشستر سيتي بطولة كأس العالم مع منتخبات بلادهم، لكن لم يعد سوى البلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي جوندوجان، بعد أن ودعا المسابقة من مرحلة المجموعات.

وشارك الثنائي في مواجهة سيتي الودية أمام جيرونا التي انتهت بالفوز 2-0 في ظل غياب 14 لاعبا عن مران الفريق السماوي.