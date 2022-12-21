مؤتمر جوارديولا: لدينا بطل عالم في فريقنا.. وهالاند ومحرز يفتقدان لنسق المباريات

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

ظهر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي فخورا بما حققه لاعبه جوليان ألفاريز بعد الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين، مشيرا إلى أن اللاعبين الذين لم يلعبوا المونديال فقدوا قليلا من نسق المباريات.

ويلعب مانشستر سيتي مع ليفربول في ختام مباريات ثمن نهائي كأس كاراباو غدا الخميس.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء للغاية من أجل ألفاريز، أبارك له ولأوتاميندي وميسي والأرجنتين".

أخبار متعلقة:
كاف يعلن نهاية الصراع القضائي مع شركة لا جاردير يد - حمادة النقيب مدربا لحراس مرمى مصر في بطولة العالم إشبيلية يفسخ عقد إيسكو فيرون: ميسي في نفس مكانة مارادونا

وواصل "جوليان معنا وهو بطل ويستحق ذلك بجدارة. لدينا بطل العالم في فريقنا. سيكون لديه أسبوع أو عشرة أيام عطلة، لعب عديد المباريات مع الكثير من التوتر".

وسجل ألفاريز أربعة أهداف مع منتخب الأرجنتين قبل أن يتوج باللقب في النهاية على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وتابع عن تمديد عقده "شكرا جزيلا لهم على ثقتهم بي، وسيكون من الصعب رد تلمك الثقة. يس لدي ما يكفي من الكلمات للتعبير عن امتناني لهذا النادي ورغبتهم في وجودي هنا".

وأضاف "اللاعبون الذين شاركوا في كأس العالم في حالة أفضل من البقية"..

وأتم "هالاندر ومحرز وجوميز وبالمر على سبيل المثال فقدوا القليل من النسق. لقد تنافس باقي اللاعبين في كأس العالم كل يوم وكان لدينا إجازات. لهذا السبب من المهم الحفاظ على الإيقاع".

وذكرت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن بيب جوارديولا مدرب سيتي سيدخل المباراة بدون 11 من لاعبيه الذين انضموا للتدريبات مؤخرا أو لم ينضموا بعد المشاركة في كأس العالم.

اللاعبون هم: البرازيلي إيدرسون والإسباني إيمريك لابورت والثلاثي البرتغالي روبن دياش وجواو كانسيلو وبرناردو سيلفا والفائز بلقب المونديال جوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين والخماسي الإنجليزي كايل ووكر وجون ستونز وكالفين فيليبس وفيل فودين وجاك جريليش.

وشهدت تدريبات سيتي يوم الثلاثاء عودة الإسباني رودري ومواطنه أيمريك لابورت والنمساوي مانويل أكانجي والهولندي ناثان آكي إلى الفريق.

وخاض 16 لاعبا من مانشستر سيتي بطولة كأس العالم مع منتخبات بلادهم، لكن لم يعد سوى البلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي جوندوجان، بعد أن ودعا المسابقة من مرحلة المجموعات.

وشارك الثنائي في مواجهة سيتي الودية أمام جيرونا التي انتهت بالفوز 2-0 في ظل غياب 14 لاعبا عن مران الفريق السماوي.

مانشستر سيتي ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
لا جازيتا: عقوبات تنتظر المتورطين في اتفاقيات سرية مع يوفنتوس لا جازيتا ديلو سبورت: زهانج لا يفكر في بيع إنتر موندو: ميسي يفضل تجديد عقده مع باريس مواعيد مباريات الأربعاء 21 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. كأس الرابطة الإنجليزية ومباراة في الدوري كأس كاراباو - نيوكاسل يعبر بورنموث بهدف عكسي.. وساوثامبتون يقلب النتيجة على لينكولن ماركا: إشبيلية سيعلن رحيل إيسكو خلال ساعات أوسيمين: لا أفكر في مغادرة نابولي خلال يناير مهاجم فولفسبورج: اللعب على حساب مرموش؟ أعتقد أنني المثالي في خطة الفريق
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - دكرنس يستعيد صدارة مجموعة بحري وسط صراع شرس 38 دقيقة | الكرة المصرية
دياب يوضح لـ في الجول آلية اختيار جائزتي رجل المباراة وأفضل لاعب بالجولة 39 دقيقة | الكرة المصرية
كلاتنبرج يجتمع بالحكام.. ورغبة في تواجد طاقم مصري بكأس العالم 2026 43 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الرابطة يوضح في الجول سبب عدم تسلم زيزو جائزة رجل مباراة الزمالك والحدود ساعة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - المصري (1) (1) المقاولون.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مساعد كلوب: لا توجد مباريات مملة أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المصري - 5 تغييرات لـ حسام حسن أمام المقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المقاولون العرب - تغيير وحيد في الدفاع أمام المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب