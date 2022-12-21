ديبالا يكشف نصيحة إيميليانو قبل تسديد ركلة الترجيح

كشف باولو ديبالا لاعب منتخب الأرجنتين نصيحة زميله إيميليانو مارتينيز حارس المرمى قبل تسديد ركلة ترجيح في نهائي كأس العالم 2022.

وانتصر منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال ديبالا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "عندما طلب مني ليونيل سكالوني (المدير الفني) المشاركة كنت أعلم السبب أنه لتسديد ركلة الترجيح".

وأضاف "لذا كان عليّ أن أحاول أن أكون هادئا قدر الإمكان، ليس الأمر سهلا لأن نهائي كأس العالم لا يُلعب كل يوم".

وواصل "استغرق الأمر وقتا طويلا حتى أمشي إلى نقطة الجزاء".

وأكمل "تحدثت مع ديبو (إيميليانو مارتينيز) ونصحني بأن أسدد في المنتصف بعدما أهدروا الركلة السابقة".

وأهدر كينجسلي كومان ركلة فرنسا الثانية ومن ثم سدد ديبالا بعده بالفعل في منتصف المرمى كرة أرضية.

وأوضح "كنت سأسدد في زاوية لكن الحارس قفز وقررت أن أنفذ ما قاله مارتينيز".

وأتم "غيرت قراري في اللحظة الأخيرة، سمعت ما قاله لأنهم أهدروا قبلي وسددت وسكنت الكرة الشباك".

وشارك ديبالا لأول مرة في كأس العالم كبديل في نصف النهائي أمام كرواتيا ثم في الوقت الإضافي ضد فرنسا.

وحسم منتخب الأرجنتين فوزه باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 و1986.