ديبالا يكشف نصيحة إيميليانو قبل تسديد ركلة الترجيح

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - إيطاليا

كشف باولو ديبالا لاعب منتخب الأرجنتين نصيحة زميله إيميليانو مارتينيز حارس المرمى قبل تسديد ركلة ترجيح في نهائي كأس العالم 2022.

وانتصر منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال ديبالا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "عندما طلب مني ليونيل سكالوني (المدير الفني) المشاركة كنت أعلم السبب أنه لتسديد ركلة الترجيح".

أخبار متعلقة:
وفاة مشجع وطفل في غيبوبة.. الوجه الآخر لاحتفالات الأرجنتين بـ كأس العالم 2022 تقرير: البنك المركزي في الأرجنتين يدرس طباعة صورة ميسي على إحدى العملات النقدية رسالة مؤثرة من ميسي عن فوز الأرجنتين بكأس العالم فيتوريا: صلاح بالنسبة لمصر مثل ميسي مع الأرجنتين

وأضاف "لذا كان عليّ أن أحاول أن أكون هادئا قدر الإمكان، ليس الأمر سهلا لأن نهائي كأس العالم لا يُلعب كل يوم".

وواصل "استغرق الأمر وقتا طويلا حتى أمشي إلى نقطة الجزاء".

وأكمل "تحدثت مع ديبو (إيميليانو مارتينيز) ونصحني بأن أسدد في المنتصف بعدما أهدروا الركلة السابقة".

وأهدر كينجسلي كومان ركلة فرنسا الثانية ومن ثم سدد ديبالا بعده بالفعل في منتصف المرمى كرة أرضية.

وأوضح "كنت سأسدد في زاوية لكن الحارس قفز وقررت أن أنفذ ما قاله مارتينيز".

وأتم "غيرت قراري في اللحظة الأخيرة، سمعت ما قاله لأنهم أهدروا قبلي وسددت وسكنت الكرة الشباك".

وشارك ديبالا لأول مرة في كأس العالم كبديل في نصف النهائي أمام كرواتيا ثم في الوقت الإضافي ضد فرنسا.

وحسم منتخب الأرجنتين فوزه باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 و1986.

الأرجنتين كأس العالم 2022 قطر 2022
نرشح لكم
فيرون: ميسي في نفس مكانة مارادونا جناح فرنسا يتحدث بعد تعرضه لإهانات عنصرية عقب نهائي كأس العالم وفاة مشجع وطفل في غيبوبة.. الوجه الآخر لاحتفالات الأرجنتين بـ كأس العالم 2022 الكشف عما قاله ديشامب ومبابي للاعبي فرنسا بين شوطي نهائي كأس العالم التكريم من الخصم.. بصمة منتظرة لقدم ميسي في ماراكانا الاتحاد الفرنسي يدين العنصرية ضد لاعبيه ويقاضي المتورطين تقرير: البنك المركزي في الأرجنتين يدرس طباعة صورة ميسي على إحدى العملات النقدية رسالة مؤثرة من ميسي عن فوز الأرجنتين بكأس العالم
أخر الأخبار
يد - حمادة النقيب مدربا لحراس مرمى مصر في بطولة العالم 4 دقيقة | رياضات أخرى
فيرون: ميسي في نفس مكانة مارادونا 17 دقيقة | قطر 2022
إشبيلية يفسخ عقد إيسكو 39 دقيقة | الدوري الإسباني
ديبالا يكشف نصيحة إيميليانو قبل تسديد ركلة الترجيح 51 دقيقة | قطر 2022
جناح فرنسا يتحدث بعد تعرضه لإهانات عنصرية عقب نهائي كأس العالم ساعة | قطر 2022
وفاة مشجع وطفل في غيبوبة.. الوجه الآخر لاحتفالات الأرجنتين بـ كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
إنييستا: العمل رفقة تشافي؟ كمشجع لـ برشلونة أريد رؤية الفريق يفوز 2 ساعة | الدوري الإسباني
انضم للمشروع الأكثر إثارة.. تشيلسي يعلن تعيين فيفيل في منصب المدير التقني للنادي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب