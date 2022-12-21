وفاة مشجع وطفل في غيبوبة.. الوجه الآخر لاحتفالات الأرجنتين بـ كأس العالم 2022

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي ولاعبو الأرجنتين أثناء الاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير

شهد تكريم منتخب الأرجنتين عقب التتويج بلقب كأس العالم 2022، وفاة مشجع ودخول طفل في غيبوبة وصراعات بين مجموعة من الجماهير والشرطة.

وعقب وصول بعثة منتخب الأرجنتين رفقة لقب كأس العالم 2022 تم تجهيز حافلة لتطوف بهم ما يقارب 30 كيلومترا في العاصمة بيونيس آيرس للاحتفال رفقة الجماهير، وهو ما حدث بالفعل.

وبحسب وسائل إعلام أرجنتينية فأن أكثر من 5 ملايين شخص احتشدوا في العاصمة لمشاهدة بعثة التانجو والاحتفال بلقب كأس العالم.

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وأصبحت الأمور فوضوية أكثر، خاصة بعد قفز مشجع من أعلى كوبري داخل حافلة المنتخب فيما سقط آخر بسبب عدم لحاقه بالحافلة.

وذكرت مسؤولو وزارة الصحة أن مشجعا يبلغ 20 عاما توفي إثر سقوط من شرفة.

Argentina players celebrate on a bus flanked by riot cops

بينما دخل طفلا في غيبوبة بسبب إصابة قوية في الرأس بعد سقوط قطعة رخام من النصب التذكاري على رأسه.

وفي المساء شوهدت مناوشات بين الشرطة الأرجنتينية ومجموعة من الجماهير ما اضطر الأول لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

A riot policeman beats a fan of Argentina during clashes

كما حاولت الشرطة إلقاء القبض على المشجعين الذي اقتحموا المسلة التي يبلغ ارتفاعها 235 قدما من الداخل أثناء الاحتفالات.

وتشير التقارير الأولية إلى أن عدد الذي ألقي القبض عليهم 13 مع إصابة 8 ضباط شرطة.

كل ذلك جعل الشرطة الأرجنتينية تنهي مظاهر احتفالات المنتخب على متن الحافلة لتصبح على متن مروحية تطير فوق سماء بيونيس آيرس.

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