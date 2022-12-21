مران الأهلي - مباراة ودية مع فريق الشباب.. وطاهر يواصل التأهيل

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 12:36

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر محاضرة ڤيديو للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي.

وخاض الفريق تدريباته بدون راحة بعد أن تغلب أمس الثلاثاء على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف.

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وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية بالجيم، قبل أن يستكمل الفريق بقية فقرات المران على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ونظم الجهاز الفني مباراة ودية مع فريق الشباب، شارك بها مجموعة اللاعبين البدلاء والغائبين عن مباراة فاركو.

وحرص مارسيل كولرعلى تجربة العديد من الجوانب الخططية والفنية، في إطار تجهيز الجميع للمباريات القادمة.

وواصل طاهر محمد طاهر تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وأدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم قبل أن يستكمل البرنامج بالجري حول الملعب،للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن طاهر قد غاب عن التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتغلب الأهلي أمس الثلاثاء على فاركو بهدفين مقابل هدف سجلهما احمد عبدالقادر ومحمد شريف في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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