الدرجة الثانية - تأجيل مباراة الحمام والمجد لأسباب أمنية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 12:25

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

تأجلت مباراة الحمام والمجد السكندري لحساب الجولة 11 من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

وصرّح ممدوح الكواليني المشرف على الكرة بنادي المجد لـ FilGoal.com: "عامر حسين عضو اتحاد الكرة أبلغنا بتأجيل المباراة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء على ملعب مركز شباب الحمام لأسباب أمنية".

وأوضح "لم يصلنا خطابا رسميا حتى الآن ولكن المباراة تأجلت".

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وبالتالي ستكون مباريات الجولة الحادية عشر اليوم الأربعاء كالتالي:

المنصورة × نبروه

أبو قير للأسمدة × الهلال

بايونيرز × دكرنس

الأولمبي × طنطا

سبورتنج × كفر الشيخ

بلدية المحلة × جمهورية شبين

المصري بالسلوم × بروكسي

ويحتل المجد المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة.

بينما يحتل الحمام المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

المجد السكندري الحمام دوري الدرجة الثانية مجموعة بحري
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