الدرجة الثانية - تأجيل مباراة الحمام والمجد لأسباب أمنية
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 12:25
كتب : FilGoal
تأجلت مباراة الحمام والمجد السكندري لحساب الجولة 11 من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.
وصرّح ممدوح الكواليني المشرف على الكرة بنادي المجد لـ FilGoal.com: "عامر حسين عضو اتحاد الكرة أبلغنا بتأجيل المباراة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء على ملعب مركز شباب الحمام لأسباب أمنية".
وأوضح "لم يصلنا خطابا رسميا حتى الآن ولكن المباراة تأجلت".
وبالتالي ستكون مباريات الجولة الحادية عشر اليوم الأربعاء كالتالي:
المنصورة × نبروه
أبو قير للأسمدة × الهلال
بايونيرز × دكرنس
الأولمبي × طنطا
سبورتنج × كفر الشيخ
بلدية المحلة × جمهورية شبين
المصري بالسلوم × بروكسي
ويحتل المجد المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة.
بينما يحتل الحمام المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.
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