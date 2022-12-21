الدرجة الثانية - تأجيل مباراة الحمام والمجد لأسباب أمنية

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الدرجة الثانية - دكرنس يستعيد صدارة مجموعة بحري وسط صراع شرس

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الدرجة الثانية - المستقبل يحقق انتصاره الأول.. وبترول أسيوط في صدارة الصعيد رغم الخسارة