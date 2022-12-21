الكشف عما قاله ديشامب ومبابي للاعبي فرنسا بين شوطي نهائي كأس العالم

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 12:07

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - مبابي - ديشامب

نشرت قناة TF1 الفرنسية كواليس ما حدث في غرفة خلع ملابس منتخب فرنسا بين شوطي نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين.

وخسر منتخب فرنسا نهائي المونديال أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي والإضافي.

وقال ديديه ديشامب مدرب فرنسا للاعبيه غاضبا: "هل تعلمون الفرق بيننا وبينهم؟ إنهم يلعبون المباراة النهائية لكأس العالم بينما نحن لا نلعبها".

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وأضاف "عليكم أن تتخذوا خيارات أفضل من هذه، لم تتمكنوا من قطع أي كرة وفشلتم في الاستحواذ على الكرة الثانية".

وواصل حديثه للاعبين "عليكم أن تكونوا أكثر دقة في التمريرات، وسيطرة على الكرة بشكل أكبر".

ودخل منتخب فرنسا الشوط الثاني متأخرا 0-2 لكنه أدرك التعادل 2-2 بثنائية كيليان مبابي، حتى ذهبت المباراة للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي تأخر الديوك مجددا لكن الهدف الثالث لمبابي ذهب بالمباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للأرجنتين بنتيجة 4-2.

فيما قال مبابي للاعبين بين الشوطين "إنها مباراة حياة أو موت. نهائي كأس العالم يأتي كل 4 سنوات فقط".

وأكمل "لا يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ مما كان عليه في الشوط الأول. سندخل أرض الملعب في الشوط الثاني ويمكننا العودة في النتيجة".

وأهدر كينجسلي كومان ركلة الترجيح الثانية، قبل أن يفعل زميله أوريلين تشواميني مثله، حتى انتهت ركلات الترجيح بفوز الأرجنتين 4-2.

وأصبح القائد ليونيل ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة متخطيا رافائيل ماركيز.

ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم جابريل باتيستوتا.

ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.

ميسي رفع كأس العالم 2022 أخيرا، وهي المرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين بعد 1978 و1986.

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