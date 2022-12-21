التكريم من الخصم.. بصمة منتظرة لقدم ميسي في ماراكانا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 12:06

كتب : FilGoal

ميسي يحتفل بكأس العالم

أصبح من المنتظر أن يحصل ليونيل ميسي على تكريم من نوع خاص بعد فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم.

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1986 بعد الفوز على فرنسا 4-2 ركلات الترجيح، إثر التعادل في الوقت الأصلي 2-2 ثم الإضافي 3-3.

وتمت دعوة ميسي ليترك بصمة قدمه في ملعب ماراكانا البرازيلي الشهير.

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دعت هيئة الرقابة على الرياضة في ولاية ريو دي جانيرو ميسي لتخليد إنجازه في الملعب وترك بصمة قدمه على ممشى ماراكانا وتم إرسال الدعوة بالفعل لللاتحاد الأرجنتيني.

أدريانو سانتوس رئيس هيئة الرقابة قال في دعوته: "لقد أظهر ميسي بالفعل كل أهميته داخل وخارج الملعب. إنه لاعب كان على أعلى مستوى في تاريخ كرة القدم لسنوات. الفوز بكأس العالم هو مجرد تتويج لمسيرة رائعة مليئة بالانتصارات".

الدعوة هي الثانية لميسي حيث تم دعوته سابقا بعد كوبا أميركا 2019 والتي فاز فيها منتخب البرازيل على الأرجنتين في نصف النهائي.

وتتواجد بصمة لعديد النجوم حول العالم في ماراكانا منهم البرازيلين مثل بيليه وجارينشا ورونالدينيو ورونالدو وريفالدو، والأجانب مثل فرانس بيكنباور إيلياس فيجورا وسيباستيان ابريو وغيرهم.

Hall Of Fame : Ronaldinho Honoured At Maracanã Stadium - FootTheBall

تكريم وصفه رونالدينيو في 2019 بأنه واحد من أعظم إنجازاته في مسيرته.

ميسي سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة في سبع مباريات ليقود منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الغائب بعد 36 عاما.

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