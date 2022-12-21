لا جازيتا ديلو سبورت: زهانج لا يفكر في بيع إنتر

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

يعمل ستيفن زهانج مالك نادي إنتر الإيطالي على إعادة هيكلة الديون لعدم التعرض لبيع النادي.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن رئيس إنتر يحاول البحث عن حلول لهيكلة ديون النادي المقدرة بـ 295 مليون دولار أمريكي بالإضافة لـ 12% فوائد قبل مايو 2024.

وأوضحت الصحفية أن الهيكلة ربما تتم مع مستثمر آخر، لكن دون نية لبيع النادي بأكمله رغم التقارير المنتشرة.

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وقال زهانج قائلا خلال حفل عشاء للنادي: "هدفنا الفوز ونريد أن نُمتع الناس، لابد أن تكون هذه روح النادي دائما، في كل موسم. منذ أن توليت مسؤولية النادي اعتقدت أنه من الصعب إن لم يكن مستحيلا أن نفوز".

وأضاف "حققنا 3 ألقاب، وتأهلنا لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، وهذا يعود لعمل الجميع".

وتابع "إنتر سيكون لديه هدف الفوز في المستقبل، وهو ما نريده في 2023، محاولة الوصول لهدف آخر، وأن نكون بين أفضل 8 أندية في أوروبا".

وتأهل إنتر لدور الـ 16 من دوري الأبطال ويواجه بورتو البرتغالي في فبراير ومارس 2023.

ويحتل النيراتزوري المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة بفارق 11 نقطة عن نابولي المتصدر.

ويستهل إنتر عام 2023 بمواجهة نابولي يوم 4 يناير المقبل في الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

إنتر الدوري الإيطالي في إيطاليا ستيفن زهانج
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