تقرير: البنك المركزي في الأرجنتين يدرس طباعة صورة ميسي على إحدى العملات النقدية

يدرس البنك المركزي في الأرجنتين خيارات الفوز التاريخي بكأس العالم 2022 في قطر.

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1986 بعد الفوز على فرنسا 4-2 ركلات الترجيح، إثر التعادل في الوقت الأصلي 2-2 ثم الإضافي 3-3.

وبحسب صحيفة "El Financiero" فإن أحد خيارات البنك المركزي هو طبع صورة ميسي على عملة الـ1000 بيزو، حيث يرغب المسؤولون في إبراز الرقم "10" وهو ما يبدأ به رقم 1000.

يذكر أن قيمة الـ1000 بيزو تساوي 5.75 دولار.

وبجانب ذلك، سيتم كتابة "La Scaloneta" وهي ترمز لفريق المدرب ليونيل سكالوني الفائز بكأس العالم.

وفاز سكالوني مع الأرجنتين بلقب كوبا أميركا ثم "الفينالسما" بين بطل أمريكا الجنوبية وأوروبا وأخيرا كأس العالم.

واقترح ذلك أعضاء البنك المركزي في الأرجنتين حيث يروون أن طباعة هذه الأوراق النقدية بهذا التصميم ستوقظ الروح الجماعية للأرجنتينيين.

ميسي سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة في سبع مباريات ليقود منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الغائب بعد 36 عاما.