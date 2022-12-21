موندو: ميسي يفضل تجديد عقده مع باريس

يفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الاستمرار في دوري أوروبي كبير وبالتالي التجديد مع باريس سان جيرمان، حسبما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، ويرغب النادي الفرنسي في استمرار بطل كأس العالم.

مصادر مقربة من اللاعب كشفت أنه بمجرد نهاية الاحتفالات بكأس العالم سيبدأ التعامل مع الأمر ومن المتوقع حسمه مع بداية العام الجديد.

في هذه اللحظة، النادي الذي يبدو الأقرب إلى إقناع ميسي هو باريس سان جيرمان الذي لم يخف نيته فياستمرار ميسي ويرغب النادي الفرنسي في أن يصبح لكيان الذي يخطو فيه ليو خطواته الأخيرة في كرة القدم على المستوى العالي.

بعد الفوز بكأس العالم، ميسي لا يرى نفسه الآن يلعب في أحد الدوريات الأول وأنه لديه القوة الكافية لمواصلة المنافسة على مستوى عال لعدة سنوات.

ويريد باريس سان جيرمان الاستفادة أيضا من اللاعب حيث يريدون جعله سفيرا لعلامتهم التجارية في جميع أنحاء العالم وأيضا للتكتل القطري الذي يدير النادي الباريسي.

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1986.

ميسي شارك مع باريس في 53 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 29 آخرين.