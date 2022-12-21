فيتوريا: من الطبيعي أن نحلم بالفوز بـ أمم إفريقيا.. ولن نخاف من أحد

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيريا

يرى روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر أنه من الطبيعي أن نحلم بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات أمم إفريقيا 2023 في يناير 2024 بعد تأجيلها كحال النسخة الماضية.

وقال فيتوريا عبر أون تايم سبورتس 1: "من الطبيعي أن نحلم بالفوز بكأس الأمم الإفريقية، هذه فرق صعبة ولها مركزها في التصنيف العالمي ونحن في المركز الخامس إفريقيًا".

أخبار متعلقة:
فيتوريا: صلاح بالنسبة لمصر مثل ميسي مع الأرجنتين روي فيتوريا: المغرب لديه واقع مختلف.. و4 نقاط لحل أزمة الكرة المصرية فيتوريا: سنتأهل لكأس العالم 2026.. وسنضم شخصا يهتم بالجزء النفسي في جهاز منتخب مصر فيتوريا يزور قطاع الناشئين بإنبي

وأضاف "يوجد مجموعة من المنتخبات التي تمتلك الكفاءة السنغال والمغرب ونيجيريا وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا، ويجب أن نكون جاهزين ولدينا بعض المميزات عن هذه الفرق لكن الأمر يتعلق باللحظة في وقت المباراة وهذا هو الواقع فلا يوجد مباراة سهلة".

وشدد "لن نخاف من أحد وأثق في اللاعبين ونجاحنا".

وعن مركز حراسة المرمى للمنتخب الوطني أجاب قائلا: "نملك حراسا على مستوى عالٍ ويمتلكون القدرة على التطور، كما رأينا في كأس العالم تأثير الحارس في المباريات، والحارس يعلم من قبل من أي جهة سيبادر الفريق بالهجوم".

وتابع "أرى أن الحراس في مصر لديهم قدرات جيدة ونسعى لتحسينهم ضمن مشروعنا، لدينا الشناوي على مستوى عال جدا وأخرين ومن لم ينضم لديه المقدرة وهذا يتعلق بهوية المنافس الذي سنواجه".

وعن عدم إجراء أي تغيير في مركز حراسة المرمى قال: "خضنا 3 مباريات ودية، وأفضل تغيير الحراس لكن لا أتذكر الظروف التي جعلتني لا أجُر تغييرا للحارس في المباراة".

وأكمل "في المباراة الأولى والثانية (النيجر وليبيريا) تم إجراء 5 تغييرات بين المباراتين ليس من بينهم الحارس، وأنا هادئ جدا وسعيد جدا بمستوى الحراس وجميعهم على مستوى جيد جدا".

وأتم برسالة للشعب المصري قائلا: "ثقوا في المنتخب الوطني وأن الجهاز الفني سيفعل كل شيء من أجل أن أنهي عملي الأساسي، يجب أن يعلم الجميع أننا بالقلب والروح نعمل من أجل هذا المشروع وهذه المنافسة. لكن لا تعتمد عليّ أن أتحدث بصوت عالٍ أو أحكي قصصا أو أحداث، نريد أن نركز على الأهداف وقلت للاعبين من اليوم الأول لدينا مشاكل عديدة علينا حلها، ربما حديثي يجرح لكنه واضح، لابد أن تثقوا أنني سأقف أمام اللاعبين بشخصية قوية وأعلم أنني سأعمل جيدا لتحقيق الأهداف".

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية روي فيتوريا
نرشح لكم
فيتوريا: صلاح بالنسبة لمصر مثل ميسي مع الأرجنتين روي فيتوريا: المغرب لديه واقع مختلف.. و4 نقاط لحل أزمة الكرة المصرية فيتوريا: سنتأهل لكأس العالم 2026.. وسنضم شخصا يهتم بالجزء النفسي في جهاز منتخب مصر 3 محترفين في قائمة منتخب مصر للشباب لمعسكر ديسمبر فيتوريا يزور قطاع الناشئين بإنبي فيتوريا يزور قطاع الناشئين والأكاديميات في الزمالك حسن شحاتة: تعرضت للظلم مع منتخب مصر.. وأتمنى وصول المغرب لنهائي كأس العالم حسام حسن: لم أفقد الأمل في تدريب منتخب مصر.. وهذا موقفي من رئاسة الأهلي
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - دكرنس يستعيد صدارة مجموعة بحري وسط صراع شرس 48 دقيقة | الكرة المصرية
دياب يوضح لـ في الجول آلية اختيار جائزتي رجل المباراة وأفضل لاعب بالجولة 48 دقيقة | الكرة المصرية
كلاتنبرج يجتمع بالحكام.. ورغبة في تواجد طاقم مصري بكأس العالم 2026 52 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الرابطة يوضح في الجول سبب عدم تسلم زيزو جائزة رجل مباراة الزمالك والحدود ساعة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - المصري (1) (2) المقاولون.. الثالث يضيع ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مساعد كلوب: لا توجد مباريات مملة أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المصري - 5 تغييرات لـ حسام حسن أمام المقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المقاولون العرب - تغيير وحيد في الدفاع أمام المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب