فيتوريا: من الطبيعي أن نحلم بالفوز بـ أمم إفريقيا.. ولن نخاف من أحد

يرى روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر أنه من الطبيعي أن نحلم بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات أمم إفريقيا 2023 في يناير 2024 بعد تأجيلها كحال النسخة الماضية.

وقال فيتوريا عبر أون تايم سبورتس 1: "من الطبيعي أن نحلم بالفوز بكأس الأمم الإفريقية، هذه فرق صعبة ولها مركزها في التصنيف العالمي ونحن في المركز الخامس إفريقيًا".

وأضاف "يوجد مجموعة من المنتخبات التي تمتلك الكفاءة السنغال والمغرب ونيجيريا وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا، ويجب أن نكون جاهزين ولدينا بعض المميزات عن هذه الفرق لكن الأمر يتعلق باللحظة في وقت المباراة وهذا هو الواقع فلا يوجد مباراة سهلة".

وشدد "لن نخاف من أحد وأثق في اللاعبين ونجاحنا".

وعن مركز حراسة المرمى للمنتخب الوطني أجاب قائلا: "نملك حراسا على مستوى عالٍ ويمتلكون القدرة على التطور، كما رأينا في كأس العالم تأثير الحارس في المباريات، والحارس يعلم من قبل من أي جهة سيبادر الفريق بالهجوم".

وتابع "أرى أن الحراس في مصر لديهم قدرات جيدة ونسعى لتحسينهم ضمن مشروعنا، لدينا الشناوي على مستوى عال جدا وأخرين ومن لم ينضم لديه المقدرة وهذا يتعلق بهوية المنافس الذي سنواجه".

وعن عدم إجراء أي تغيير في مركز حراسة المرمى قال: "خضنا 3 مباريات ودية، وأفضل تغيير الحراس لكن لا أتذكر الظروف التي جعلتني لا أجُر تغييرا للحارس في المباراة".

وأكمل "في المباراة الأولى والثانية (النيجر وليبيريا) تم إجراء 5 تغييرات بين المباراتين ليس من بينهم الحارس، وأنا هادئ جدا وسعيد جدا بمستوى الحراس وجميعهم على مستوى جيد جدا".

وأتم برسالة للشعب المصري قائلا: "ثقوا في المنتخب الوطني وأن الجهاز الفني سيفعل كل شيء من أجل أن أنهي عملي الأساسي، يجب أن يعلم الجميع أننا بالقلب والروح نعمل من أجل هذا المشروع وهذه المنافسة. لكن لا تعتمد عليّ أن أتحدث بصوت عالٍ أو أحكي قصصا أو أحداث، نريد أن نركز على الأهداف وقلت للاعبين من اليوم الأول لدينا مشاكل عديدة علينا حلها، ربما حديثي يجرح لكنه واضح، لابد أن تثقوا أنني سأقف أمام اللاعبين بشخصية قوية وأعلم أنني سأعمل جيدا لتحقيق الأهداف".